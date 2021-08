Slovenskí basketbalisti prehrali so Švajčiarskom 60:65

Predkvalifikácia MS 2023 - F-skupina:



SLOVENSKO - Švajčiarsko 60:65 (25:41)



zostava a body Slovenska: Brodziansky a Krajčovič po 13, Ihring 9, Abrhám 6, Fusek 4 (Körner 9, Petráš 6, Hronský, Malovec a Rožánek 0) - najviac bodov Švajčiarsko: Rocak 14, Kazadi 13, Cotture 12. TH: 21/8 - 14/10, fauly: 21 - 23, trojky: 8 - 5, štvrtiny: 14:15, 11:26, 13:14, 22:10, rozhodovali: Calatrava (Šp.), Lucis (Lot.), Kounelles (Cyp.).

Na archívnej snímke zo 14 apríla 2021 tréner Oleg Meleščenko. Foto: TASR/AP

Tabuľka:



1. Švajčiarsko 4 2 2 249:253 6

2. Macedónsko 3 2 1 198:175 5

3. SLOVENSKO 3 1 2 171:190 4



Ďalší program F-skupiny predkvalifikácie MS 2023:



streda 18. augusta o 19.00 h: Severné Macedónsko - SLOVENSKO

Skopje 17. augusta (TASR) - Slovenskí basketbalisti prehrali v predposlednom zápase F-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 so Švajčiarskom 60:65. O všetkom rozhodne tak záverečný duel v „“, v stredu 18. augusta o 19.00 h nastúpia zverenci trénera Olega Meleščenka proti Severnému Macedónsku s imperatívom zvíťaziť.Slovenskí basketbalisti vstúpili do dôležitého stretnutia predkvalifikácie MS 2023 správnym spôsobom, 5 bodov v rade ich dostalo do mierneho vedenia. Švajčiari sa však tlaku nezľakli a so slovenským výberom hrali vyrovnanú partiu. Slováci mohli byť celkovo s prvou štvrtinou spokojní, dobrá defenzíva a útočná produkcia ich držala v hre, aj keď prehrali túto časť 14:15. Druhá 10-minútovka už nebola podľa slovenských predstáv, v úvode ešte držali ako-tak vyrovnaný stav, ale potom sa rozsypala obrana. Súper nekompromisne trestal z voľných pozícií, 11 bodmi v rade získal potrebný odstup a sebavedomie. Zverenci trénera Olega Meleščenka na tento vývoj nezareagovali, po prvom polčase tak prehrávali 25:41.Po prestávke pokračoval nepriaznivý vývoj duelu, náskok Švajčiarska narástol až na rozdiel 19 bodov. Slovenskí basketbalisti skúšali rôzne zmeny taktiky, ale opäť doplácali na slabú úspešnosť streľby. Pred záverečnou periódou svietil na tabuli stav 38:55. Mierny nádych nádeje prišiel v štvrtej štvrtine, Slováci do nej vstúpili 10 bodmi za sebou a razom bolo manko na súpera jednociferné. Krajčovič trojkou necelé tri minúty pred koncom dokonca upravoval na 54:57 zo slovenského pohľadu. Lenže v kľúčových okamihoch prišli chyby, ktoré Švajčiari potrestali., tréner Slovenska: ".", hráč Slovenska: "