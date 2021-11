Slovenskí basketbalisti prehrali v Lotyšsku 74:82

kvalifikácia MS 2023 - A-skupina



Lotyšsko - SLOVENSKO 82:74 (35:34)



najviac bodov Lotyšska: Lomažs 28, Zoriks 15, Pasečniks 11 - zostava a body Slovenska: Brodziansky 21, Krajčovič 14, Doležaj 13, Ihring 7, Pavelka 0 (Abrhám 9, Bojanovský 4, Bátovský a Körner po 2, Petráš a Rožánek 0)



TH: 16/14 - 14/12, fauly: 18 - 18, trojky: 14 - 6, štvrtiny: 18:11, 17:23, 21:20, 26:20, rozhodovali: Lanzarini (Tal.), Proc (Poľ.), Jurčevič (Chor.), 500 divákov.

hlasy po zápase



Luca Banchi, tréner Lotyšska: "Veľmi vzrušujúci zápas. Po Belehrade je to ďalší tesný výsledok, ktorý ukázal, že naša skupina bude veľmi vyrovnaná. Prístup k zápasu bol okej, hrali sme solídnu obranu a excelentne v útoku. Vytvorili sme si mnoho voľných pozícií, ale nepremenili sme ich. To ovplyvnilo naše sebavedomie. Krok po kroku sme spomalili našu hru, po polčas sme zmenili tvár našej hry. V koncovke sme našli dobré pozície, v závere bol tím konzistentný v obrane a v útoku. Kontrolovali sme doskok, postrážili sme si hru 1 na 1 a v útoku sme si posúvali loptu tak, že sme mali voľné pozície. Máme prvé víťazstvo a ja mám z toho pred ďalšími zápasmi dobrý pocit."



Kristers Zoriks, hráč Lotyšska: "V útoku sme mali dobré pozície, no jednoducho to nepadalo. V prvom polčase sme dostali len niečo vyše 30 bodov, čo nie je zlé. V druhom polčase sme začali hrať rýchlejšie, v koncovke sme premenili kľúčové strely a vyhrali sme."



Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: "Gratulujem nášmu súperovi a tiež veľká vďaka patrí môjmu tímu, ktorý bojoval až do konca. Po prvom zápase proti Belgicku sme sa dosť zlepšili. Pre nás je to po dlhom čase nový level, budujeme nové a mladé družstvo. Verím, že od zápasu k zápasu sa budeme zlepšovať. Prehrali sme po drobných detailoch, tie prídu so skúsenosťami z podobných zápasov."



Vladimír Brodziansky, hráč Slovenska: "Lotyši majú dobrých hráčov na všetkých postoch. Hrali veľmi dobre, na konci trafili ťažké strely, klobúk dole. Na konci premieňali skvelí hráči strely, my sme nepremenili. Dobrá lekcia, z ktorej sa musíme poučiť a zahrať lepšie v koncovke. Vyhrávali sme. Treba na to nadviazať a pokračovať v tejto intenzite."





tabuľka A-skupiny



1. Belgicko 2 2 0 156:126 4



2. Srbsko 2 1 1 170:173 3



3. Lotyšsko 2 1 1 182:175 3



4. SLOVENSKO 2 0 2 131:165 2



Riga 29. novembra (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia neuspela vo svojom druhom vystúpení A-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023, v Lotyšsku prehrala 74:82. Hosťom nepomohlo k úspechu ani 21 bodov Vladimíra Brodzianskeho.Slováci sú tak po dvoch zápasoch na poslednom mieste tabuľky s bilanciou dvoch prehier. Najbližšie stretnutia sú na programe vo februári, keď sa stretnú najskôr so Srbskom vonku (25. februára 2022) a následne doma (28. februára).Slováci nemali ideálny nástup do druhého stretnutia kvalifikácie, dosť rýchlo prehrávali 0:7. Prvé body prišli až v tretej minúte, lenže domáci basketbalisti na to odpovedali 9 bodmi v rade. V 8. minúte prehrávali zverenci trénera Olega Meleščenka 5:16, následné prestriedanie im pomohlo, no po prvej štvrtine svietil na tabuli stav 11:18 zo slovenského pohľadu. Do druhej štvrtiny vstúpili hostia už oveľa koncentrovanejšie a s favoritom dokázali držať krok. Dobrá práca v obrane a v útoku sa preniesla aj do vývoja skóre, v 8. minúte sa Slovensko vďaka Doležajovi dostalo prvýkrát v zápase do vedenia - 34:33. Lotyši zostali ako keby zaskočení z tohto diania, ich jedinou zbraňou bolo trestanie z voľných pozícií. Slováci, podobne ako proti Belgicku, napokon prehrali prvý polčas len rozdielom jedného bodu - 34:35.Slováci aj po prestávke pokračovali v sebavedomom prejave, hlavne v útoku boli nebezpeční, ale Lotyši ich nepúšťali do žiadneho výraznejšieho trháku. Potom prišlo mierne poľavenie v koncentrácii na oboch stranách palubovky a domáci to okamžite potrestali. Slovákom evidentne pomohol oddychový čas, vrátili sa ku svojej hre a aj naďalej živili nádej na víťazstvo. Pred záverečnou 10-minútovkou prehrávali len o dva body - 54:56. Hostia otvorili štvrtú štvrtinu najlepším možným spôsobom, 7 bodmi v rade sa dostali do vedenia. V obrane však nechali pootvorené dvierka a Lotyši dosť rýchlo otočili. Slováci pomýšľali takmer do konca na zisk dvoch bodov do tabuľky, ale domáci hráči v kľúčových okamihoch premenili všetky dôležité strely, ktoré ich napokon doviedli k víťazstvu.