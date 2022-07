Slovenskí basketbalisti sa rozlúčili s kvalifikáciou, nedali Lotyšsko

kvalifikácia MS 2023 – A-skupina:



SLOVENSKO – Lotyšsko 60:93 (23:51)



zostava a body Slovenska: Pavelka 11, Doležaj a Krajčovič po 8, Hlivák 7, Abrhám 3 (Bojanovský a Novák po 8, Bolek 4, Majerčák 3, Bachan 0) - najviac bodov Lotyšska: Dav. Bertans 23, Gražulis 19, Čavars 12. TH: 10/6 – 18/13, fauly: 19 - 13, trojky: 8 - 12, štvrtiny: 10:26, 13:25, 23:19, 14:23, rozhodovali: Gurion (Izr.), Straube (Nem.), Jurčevič (Chor.), 800 divákov.

Levice 3. júla (TASR) - Slovenskí basketbalisti zakončili účinkovanie v A-skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 prehrou, vo svojom záverečnom zápase podľahli v nedeľu v Leviciach Lotyšsku 60:93. Najlepším strelcom domáceho výberu bol s 11 bodmi Tomáš Pavelka.Slováci skončili v tabuľke na poslednom štvrtom mieste s bilanciou 0-6, v auguste ich tak čaká vstup do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025.Hlivák síce otvoril strelecký účet duelu a Slováci mali v úvode dobrú defenzívu, ale neskôr sa opakoval scenár zo štvrtkového stretnutia v Belgicku. Lotyšsko odskočilo 10 bodmi v rade, slovenský výber začal ľahko strácať lopty a tiež sa strelecky trápil. Hostia to nekompromisne trestali, už v 8. minúte viedli dvojciferným rozdielom (10:20). Kvalitatívny rozdiel bol badateľný, prvú štvrtinu napokon Slováci prehrali 10:26. Druhá 10-minútovka sa niesla v podobnom duchu, Lotyši začali kontrolovať hru a najmä pod košom kraľovali na oboch stranách palubovky. Slovákom sa vzďaľovala vidina víťazstva, aj keď predviedli niekoľko pekných kúskov. Skúsenejší súper totiž rozoberal domácu defenzívu na kúsky, čo sa ukázalo na polčasovom skóre 23:51.Do druhého polčasu malo Slovensko vynikajúci nástup, úsekom 11:2 evidentne oživilo ofenzívu a tiež publikum zareagovalo na jeho snahu. Hostia mali všetko pod kontrolou, najmä vďaka podkošovej dvojici Bertans a Gražulis, ale výber Olega Meleščenka nevzdával boj o čo najpriaznivejší výsledok. Tretiu štvrtinu sa napokon podarilo vyhrať, na tabuli svietil stav 46:70. Zlepšený herný prejav pokračoval tiež v záverečnej časti, Slovákov zdobil kolektívny výkon, s veľkým nasadením. Po vysokej prehre vo štvrtok, to bolo v domácom prostredí oveľa lepšie zo slovenského pohľadu. Na prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2023 to však nestačilo."Gratulujem Lotyšsku, v tejto chvíli to je asi najlepšie družstvo v našej skupine. Ukázali nám, ako sa potrebujeme zlepšiť, ak chceme hrať na takejto úrovni. Som hrdý na to, ako moji chlapci bojovali. Robili sme veľa strát, nepremenili sme množstvo striel, ale bol to úplne odlišný duel, v porovnaní s tým v Belgicku. Verím, že všetci hráči, ktorí dostali možnosť hrať, sa zlepšia. Mali sme možnosť dať priestor novým a mladým hráčom, ktorí majú obrovský potenciál.""Veľmi ťažký zápas. Lotyšsko nám ukázalo, ako sa hrá na najvyššej úrovni. Hrali veľmi agresívne, boli fyzickí a trestali naše chyby. Som šťastný, že sme to po prvom polčase nezabalili. Bojovali sme.""Neočakávali sme, že to bude ľahký súper. Tri dni dozadu zdolali Srbsko, čiže určite majú svoju kvalitu. Myslím si, že v prvom polčase nám to trochu utieklo. V tretej štvrtine sme začali trochu lepšie hrať. V druhom polčase sme si nespravili hanbu, v prvom sme trochu zaspali a Lotyši si tam urobili väčší náskok.""Gratulujem obom tímom, nebolo tu ľahké hrať. Hralo sa s veľkým nasadením. Slováci už síce pred posledným stretnutím prišli o šancu postup, ale odohrali solídnu kvalifikáciu. Páči sa mi ich štýl basketbalu a to, že dávajú priestor mladým hráčom.""Po mentálnej stránke to bol asi najťažší zápas, dokonca náročnejší ako proti Srbsku. Po dlhej ceste sme pricestovali do haly, v ktorej bolo asi najteplejšie, ako som doteraz zažil. Nebolo to pre nás jednoduché, ale v momente nástupu na palubovky sa snažíte rešpektovať súpera a prítomných divákov. Dáte sa dokopy a snažíte sa zo seba vydať maximum."