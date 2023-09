U Simaniča sa vyskytli komplikácie, museli mu vyoperovať obličku

Manila 4. septembra (TASR) – Srbský basketbalista Boriša Simanič podstúpil v Manile lekársky zákrok, počas ktorého mu odstránili obličku. Bolo to nutné v dôsledku komplikácií, ktoré nastali po jeho zranení v zápase základnej B-skupiny MS proti Južnému Sudánu (115:83).



Dvadsaťpäťročný Simanič utrpel v stredajšom stretnutí úder do oblasti obličiek a v zápase neohol pokračovať. Previezli ho do nemocnice, v noci na štvrtok absolvoval prvú operáciu a podľa informácií DPA stratil veľa krvi. Problémy sa objavili aj po operácii a lekári v nedeľu orgán vyoperovali.