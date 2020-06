Basketbal: Novým trénerom Handlovej sa stal Čiernohorec Rakočevič

Handlová 5. júna (TASR) - Čiernohorec Danilo Rakočevič sa stal novým trénerom basketbalového klubu MBK Baník Handlová. Tridsaťštyriročný kouč podpísal so svojím novým zamestnávateľom ročný kontrakt.



Pre Rakočeviča to bude premiéra na poste hlavného trénera v Slovenskej basketbalovej lige, v predchádzajúcom ročníku bol asistentom trénera v Interi Bratislava. V rámci slovenského basketbalu bol už na lavičke ženského družstva Slovan Bratislava.



"Handlová je typickým basketbalovým mestom, je povestná vynikajúcimi podmienkami na basketbal a skvelým fanklubom. Preto som veľmi rád, že práve tento tradičný basketbalový klub prejavil záujem o moje služby. O ambíciách tímu je ešte predčasné hovoriť, no prioritou je, že do nastávajúcej sezóny nastúpime. Samozrejme, že sa budeme usilovať v každom zápase podávať maximum a hrať čo najlepší basketbal," vyjadril sa Rakočevič pre oficiálnu klubovú webstránku.