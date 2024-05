Basketbalisti Panathinaikosu získali po 13 rokoch titul v Eurolige

Euroliga - záverečný turnaj v Berlíne:



Finále:



Real Madrid - Panathinaikos Atény 80:95 (54:49)



Zostava a body Realu: Musa 15, Campazzo 12, Hezonja a Ndiaye po 8, Tavares 4 (Rodriguez 11, Poirier 8, Lull a Yabusele po 6, Caseur 2, Fernandez 0)



Zostava a body Panathinaikosu: Nunn 21, Lessort 17, Grant 11, Mitoglu 8, Papapetru 4 (Slukas 24, J. Hernangomez 5, Vildoza 3, Kalaitzakis 2, K. Antetokunmpo a Grigonis po 0)



Rozhodovali: Rocha (Portug.), Beloševič (Srb.) a Difallah (Fr.), TH: 18/15 - 30/23, trojky: 12:12, 14.500 divákov, štvrtiny: 36:25, 18:24, 7:15, 19:31







O 3. miesto:



Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul 87:84 (48:37)



najviac bodov: Peters 20, Williams-Goss 12, Larentzakis a Milutinov po 10 - Pierre 19, Wilbekin 16, Šanli 11



Berlín 27. mája (TASR) - Basketbalisti Panathinaikosu Atény sa po 13 rokoch stali opäť víťazmi Euroligy. Vo finále na turnaji najlepších štyroch tímov v Berlíne zdolali v nedeľu obhajcov titulu Real Madrid 95:80.Zelenobieli pridali do zbierky siedmy celkový triumf. Predtým sa tešili aj v rokoch 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 a 2011 a patrí im pozícia tretieho najlepšieho tímu súťaže. V čele historickej tabuľky zostáva Real Madrid s 11 titulmi. Turecký tréner Ergin Ataman vybojoval tretí titul v uplynulých štyroch rokoch, v Eurolige si pripísal prvenstvo aj v rokoch 2021 a 2022 s tímom Anadolu Efes Istanbul.Víťazov potiahol strelecky Kostas Slukas, ktorý dal z pozície náhradníka 24 bodov, keď premenil všetky štyri trojky, obe dvojky a minul len jednu z deviatich šestiek. Získal aj ocenenie MVP turnaja. Rozohrávač Kendrick Nunn pridal 21 bodov, najlepším strelcom Realu bol s 15 bodmi Džanan Musa.Real a Panathinaikos patria dlhodobo medzi popredné európske kluby, no v boji o kontinentálny primát sa stretli vôbec prvýkrát v histórii. "Biely balet" bol mierny favorit, mal pozíciu nielen obhajcu titulu, ale aj nasadenej jednotky. Panathinaikos však v základnej časti skončil hneď za ním na 2. priečke. Zelenobieli sa na turnaj najlepších štyroch vrátili po 12 rokoch, predtým obsadili 4. miesto v roku 2012, rok po zisku svojho predchádzajúceho titulu.Real v úvodnej štvrtine veľmi dobre strieľal a vyhral ju 36:25. Panathinaikos tak vysoký počet bodov neinkasoval v Eurolige v žiadnom inom stretnutí v sezóne. V druhej desaťminútovke však zvýšil intenzitu v obrane a dokázal sa dotiahnuť na rozdiel jediného bodu. Do druhého polčasu vstúpil s náskokom piatich bodov španielsky klub (54:49). Tretia štvrtina Madridčanom vôbec nevyšla, prehrali ju 7:15 a zaznamenali najnižší počet bodov v jednej desaťminútovke za celú sezónu. V 44. minúte sa Aténčania dostali po trojke Nunna do vedenia a do konca duelu náskok už iba zveľadili.Hráči Olympiakosu Pireus obsadili konečné 3. miesto, v súboji o bronzovú pozíciu zdolali Fenerbahce Istanbul 87:84. Oproti minulej sezóne tak grécky klub klesol iba o jednu priečku. Fenerbahce sa vrátilo do najlepšej štvorky prvýkrát od roku 2019 a zopakovalo si štvrtú pozíciu.