Parker odštartoval trénerskú kariéru ako kouč francúzskej 17-ky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Povedie ju aj na budúcoročných MS v Turecku.

Autor TASR
Paríž 7. novembra (TASR) - Bývalý elitný francúzsky basketbalista Tony Parker odštartoval trénerskú kariéru. Štvornásobný šampión zámorskej NBA bude pôsobiť ako kouč francúzskej reprezentácie do 17 rokov a povedie ju aj na budúcoročných MS v Turecku.

„Už dva roky som sa pohrával s myšlienkou, že sa vydám na trénerskú dráhu. Cítim, že to je ten správny krok. Cnelo sa mi za basketbalovými palubovkami, chýbal mi adrenalín, preto som sa rozhodol, že si vybavím trénerskú licenciu," citovala slová 42-ročného Parkera agentúra AP.
