Piešťanské Čajky povedie Krč-Turbová

Piešťany 26. mája (TASR) - Novou trénerkou Piešťanských Čajok sa stala bývalá slovenská reprezentantka Lucia Krč-Turbová, ktorá sa s vedením basketbalového klubu dohodla na ročnej zmluve s následnou opciou. Niekdajšia kapitánka a opora tímu z kúpeľného mesta nahradila vo funkcii Richarda Kucsu, ktorému robila v uplynulých dvoch súťažných ročníkoch asistentku.



Pre odchovankyňu Starej Turej to bude premiéra v pozícii hlavnej trénerky. "Lucia je v Piešťanských Čajkách od ich vzniku, veľmi dobre pozná prostredie a trénerskému remeslu sa učila v uplynulých dvoch sezónach ako asistentka. Basketbalu rozumie, už ako hráčka sa vyznačovala výbornou hernou inteligenciou, čo je jedným z predpokladov, že by sa mohla stať aj kvalitnou trénerkou. Sme si vedomí toho, že si bude musieť doplniť trénerskú kvalifikáciu, no napriek tomu veríme, že sme post hlavného trénera zverili do správnych rúk," uviedla pre klubovú webstránku generálna manažérka Bronislava Borovičková.



V minulosti pravidelná reprezentantka SR sa svojej funkcie oficiálne ujme od 1. júna, v deň svojich 31. narodenín. "Je to pre mňa obrovská výzva a ešte väčšia zodpovednosť, nakoľko sa Piešťanské Čajky stali rešpektovaným klubom v basketbalovom svete. Čaká ma obrovské kvantum práce, ale som pripravená sa s tým popasovať. Viem, že sú v realizačnom tíme ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť a určite mi budú vo všetkom nápomocní. V Piešťanských Čajkách som už bola hráčka, kapitánka, asistentka trénera a dokonca jednu sezónu aj fanúšička, tak teraz budem mať možnosť zastávať post hlavnej trénerky. Týmto sa chcem aj poďakovať Rišovi Kucsovi, ktorý ma pred dvomi rokmi zlanáril do trénerského sveta, v ktorom sa mi zapáčilo," povedala Krč Turbová. Meno jej asistenta by malo byť známe v najbližších dňoch.