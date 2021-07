Piešťanské Čajky predĺžili zmluvy s tromi reprezentantkami

Piešťany 2. júla (TASR) – Slovenské basketbalolové reprezentantky Alexandra Hašková a Natália Martišková aj hráčka chorvátskeho národného tímu Matea Tadičová pokračujú v tíme Piešťanských Čajok. Klub sa s nimi dohodol na spolupráci aj pre sezónu 2021/2022.



„Osobne som veľmi rada, že Matea Tadičová u nás predĺžila zmluvu o ďalší jeden ročník. Minulú sezónu dostala väčší priestor a zodpovednosť, čo veľmi dobre využila a stala sa líderkou tímu. Vyslúžila si tým nomináciu do chorvátskej reprezentácie a odohrané minúty na majstrovstvách Európy sú zaslúžene. Pevne verím, že nazbierané skúsenosti z takéhoto podujatia zúročí vo svoj prospech. Taktiež ma teší účasť Natálie Martiškovej i Alexandry Haškovej na európskom šampionáte v slovenskej reprezentácii. Pre obe sú to neoceniteľné skúsenosti. Obidve reprezentantky budú pôsobiť v našom tíme aj v budúcom ročníku. S Natáliou sme predĺžili zmluvu ešte počas sezóny na základe spokojnosti s hernou výkonnosťou i tréningovou morálkou. Saška Hašková bude u nás pôsobiť už štvrtý rok, čo svedčí o našej vzájomnej spokojnosti a v nasledujúcej sezóne bude služobne najstaršia hráčka Čajok," uviedla pre klubový web generálna manažérka Piešťan Bronislava Borovičková.



Nový tréner Peter Jankovič s oboma Slovenkami spolupracoval z pozície asistenta trénera ženskej reprezentácie:



„Naty svojimi výkonmi v minulej sezóne všetkých príjemne prekvapila a stala sa z nej platná hráčka tímu. Takisto ma teší, že už štvrtú sezónu ostane v Piešťanoch aj Saška Hašková. Je použiteľná na viacerých postoch, bavili sme sa spolu o jej pozícii a súhlasila s mojou filozofiou. Tadičová ukázala v minulej sezóne obrovský progres. Dostala aj veľký priestor v chorvátskej reprezentácii na európskom šampionáte, za čo som veľmi rád. Herne nám rastie a teší ma, že bude naďalej pôsobiť ako prvá rozohrávačka v našom tíme."



Okrem tejto trojice majú v klube platné zmluvy pre ďalšiu sezónu aj Vanda Kozáková, Terézia Kraislová a Tereza Vandlíková a Martina Dovčíková. Z minulosezónneho kádra už v Piešťanoch nebudú pokračovať Danielle Hamiltonová-Carterová (odchádza do belgického Castors Braine), Lea Miletičová, Terézia Páleníková, Monika Krajčovičová a Terézia Sailerová.