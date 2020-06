Piešťanské Čajky sa posilnil o slovenskú pivotku Kozákovú

Piešťany 23. júna (TASR) - Basketbalový klub Piešťanské Čajky sa posilnil o slovenskú pivotku Vandu Kozákovú, ktorá prišla z Young Angels Košice.



"Piešťany beriem ako ďalší krok vpred, ktorý by ma mohol posunúť ďalej v mojej basketbalovej kariére. Môj cieľ je nabrať čo najviac skúseností a byť pripravená po fyzickej, ako aj mentálnej stránke a podávať čo najlepšie výkony v drese Piešťan. Lákadlom je pre mňa určite aj šanca hrať v medzinárodných súťažiach, ktorých sa klub plánuje zúčastniť," uviedla pre oficiálnu stránku klubu.



Dvadsaťjedenročná pivotka popri basketbale študuje telesnú výchovu na univerzite v Prešove: "Budem sa snažiť skĺbiť školu a basketbal tak, aby ani jedno nešlo na úkor druhého, no zároveň tak, aby som v oboch smeroch napredovala."



Novú posilu si vyhliadla trénerka Lucia Krč-Turbová: "Vanda spravila za posledné dve sezóny výkonnostný progres. Je to hráčka, ktorá ako pivotka dobre pracuje v podkošovom priestore i mimo neho. Verím, že sa v našom tíme rýchlo adaptuje a bude pre nás ako slovenská hráčka posilou."