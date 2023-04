Basketbal: Piešťanské Čajky v prvom finále zdolali B. Bystricu

finále play off Niké extraligy - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:



Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica 75:51 (39:27)

Piešťany: Mujovičová 20, Jamesová 18, Mandičová 10, Andělová 9, Jurčenková 4 (Rusiňáková 6, Martišková 5, Moravčíková 3)

Banská Bystrica: Pulliamová 23, Hruščáková a Nofluenteová po 8, Kozáková 6, Holílková 4 (Kollárová 2, da Cruz, Grigerová a van Dalen 0)



TH: 8/6 – 9/7, fauly: 17 - 16, trojky: 11 - 4, rozhodovali: Ženiš, Margala, Obertová, štvrtiny: 23:19, 16:8, 18:11, 18:13, 900 divákov.

/stav série:1:0/

Piešťany 15. apríla (TASR) - Prvý bod vo finálovej sérii Niké extraligy žien získali basketbalistky Piešťanských Čajok. Na domácej palubovke zdolali Sláviu Banskú Bystrica 75:51 a ujali sa tak vedenia 1:0 na zápasy. Najlepšou strelkyňou na víťaznej strane bola s 20 bodmi Božica Mujovičová. Séria hraná na tri víťazné zápasy pokračuje ďalším duelom v stredu 19. apríla o 18.00 h v Banskej Bystrici.Úvodná finálová bitka sa niesla na začiatku vo výrazne ofenzívnom duchu, ani z jednej strany to nebolo taktické vyčkávanie, či pokus o prekvapenie. Lepšie to činnosť zvládali domáce basketbalistky, aj vďaka produktívnej Mandičovej. Piešťany sa dostali do svojho herného rytmu a najmä vedenia, úvodnú časť vyhrali 23:19. Druhá štvrtina odštartovala početnými nepresnosťami a tiež výrazným pritvrdením. Bodový rozdiel sa dlhé momenty udržiaval na približne rovnakej úrovni v prospech Čajok. Potom hosťujúca Slávia začala kopiť chyby a domáci tím toho zúročil. K Mandičovej sa pridala Mujovičová a tiež Jamesová, výsledkom bola 14:4 a polčasový stav 39:27.Po prestávke opadlo u oboch tímov ofenzívne tempo, na body sa museli nadrieť oveľa viac. Dianie na palubovke mal pod kontrolou úradujúci majster, okrem krátkodobých výpadkov, sa mu úspešne darilo držať vedenie. V koncovke sa rozstrieľala na domácej strane Rusiňáková a výsledkom bol stav 57:38 pred záverečnou 10-minútovkou. Slávia ešte v poslednej časti zahrozila, keď evidentne vylepšila svoju útočnú produkciu, ale na výraznejšie zdramatizovanie stretnutia to už nebolo postačujúce. Piešťany ale zachovali pokoj a získali prvý bod vo finálovej sérii.Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Anna Jurčenková, hráčka Piešťan:Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Vanda Kozáková, hráčka Banskej Bystrice: "