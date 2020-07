Piešťanské Čajky získali americkú krídelníčku Giu Packovú

Aktuálna podoba kádra Piešťanských Čajok: Matea Tadičová (Chor.), Gia Packová (USA), Terézia Sailerová, Natália Martišková, Martina Dovčíková, Terézia Páleníková, Alexandra Hašková, Tereza Vandlíková, Danielle Hamiltonová-Carterová (Švéd.), Vanda Kozáková, Monika Krajčovičová

Piešťany 27. júla (TASR) - Basketbalový klub Piešťanské Čajky získal do svojho tímu americkú krídelníčku Giu Packovú, pre ktorú to bude prvé profesionálne pôsobenie v Európe. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Dvadsaťdvaročná Packová doteraz hrala v univerzitnej NCAA v tíme New Mexico State University. Počas všetkých štyroch ročníkov na univerzite patrila k najlepším hráčkam tímu. V uplynulej sezóne odohrala v priemere 35 minút a s priemernou bilanciou 18,5 bodu a 9,5 doskoku na zápas bola najlepšou strelkyňou Western Athletic Conference (WAC) v NCAA. Počas turnaja WAC v roku 2019 prispela k víťazstvu svojho tímu bodovým rekordom, keď v troch zápasoch nastrieľala 86 bodov a vyhlásili ju za najužitočnejšiu hráčku. Packová je piata najlepšia strelkyňa histórie tejto univerzity a trikrát sa umiestnila v All-star tíme WAC." uviedla pre oficiálnu stránku klubu.V kúpeľnom meste si od nej sľubujú najmä produktivitu z perimetra. "," uviedla generálna manažérka Bronislava Borovičková.