Piešťany bližšie k titulu, v treťom finále zdolali Ružomberok

Niké extraliga žien - 3. zápas finále:



MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 65:67 (33:34)



zostavy a body:



Ružomberok: Stašová 16, Graysová 7, Turudičová 6, Burová 3, Buknová 2 (Praženicová 14, Motleyová 8, Pavičová 6, Havranová 3)



Piešťany: Andělová 21, Jamesová 18, Boothová 8, Tadičová 7, Hašková 6 (Moravčíková 2, Martišková 2, Pirttinenová 0)



TH: 23/16 - 18/14, fauly: 18 - 22, trojky: 5 - 9, rozhodovali: Zubák, Šarišský, Izák, štvrtiny: 17:16, 16:18, 19:25, 13:8.



/stav série - 1:2/







Prvé body tretieho finálového zápasu zaznamenal Ružomberok, ale nástup bol najmä v réžii Piešťan. Dvoma trojkami v rade a tiež produkciou Andělovej sa ujali po väčšinu času vedenia v prvej štvrtine. Neskôr sa ale karta obrátila, domáce hráčky podľa očakávania ofenzívne zabrali a napokon vyhrali úvodnú časť 17:16. „Ruža“ zvládla aj úvod druhej 10-minútovky, piatimi bodmi v rade sa dostala do menšieho trháku. Čajky sa ale neodovzdali nepriaznivému vývoju stretnutia, krok po kroku sťahovali manko. V tejto fáze ich potiahla trojica Tadičová, Hašková a Moravčíková. Dobrá koncovka priniesla hosťujúcemu tímu vedenie 34:33 po prvom polčase.



V ružomberskom drese sa snažila Praženicová so Stašovou zmazať domáce manko, ale herne a takticky boli na tom lepšie Piešťany. Výrazne im opäť pomohla Andělová, neskôr Jamesová a v jednej chvíli bol náskok Čajok dokonca dvojciferný. Taktovku nad zápasom mal razom hosťujúci tím, do poslednej časti išiel za stavu 59:52. Ofenzívna prestrelka na pomery finále pokračovala aj vo štvrtej štvrtine, náskok Piešťan sa výrazne nemenil. Ružomberok sa prirodzene v koncovke nadýchol k obratu, 87 sekúnd pred koncom stiahla Turudičová na rozdiel jediného koša - 65:67. To boli napokon posledné body v zápase, domáce hráčky nevyužili posledný útok a na piešťanskej strane mohla vypuknúť víťazná radosť.





hHasy po zápase:



Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Sme sklamaní. Prehrať o dva body vždy bolí, ale nezaslúžili sme si víťazstvo za našu laxnosť v tretej štvrtine. Súper tam odskočil na 10 bodov a stačilo mu to. Dievčatá majú môj kredit za bojovnosť a to, ako sme sa vrátili späť. Tam nie je čo riešiť. Súper ale dal 9 trojok z 18 pokusov, trafili, keď mali. My sme nedali tri trestné hody zo štyroch, trikrát nájazd v štvrtej štvrtine. Prehra o dva body mi dáva jedinú informáciu, že si v nedeľu musíme oddýchnuť a ísť do Piešťan vyhrať."



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Ťažký zápas. Tímy sa poznajú. V druhom polčase sme odišli do mierneho trháku, aj keď na konci nemohúcnosťou spod koša sme nakopli domáce družstvo takmer k obratu. Chvalabohu, šťastena sa teraz otočila na našu stranu a máme veľmi cenné víťazstvo proti veľmi silnému tímu."



Gabriela Andělová, hráčka Piešťan: "Bolo vidieť, že tímy sú už trochu unavené. V obrane to nebolo úplne stopercentné od oboch družstiev. Mali sme niektoré otvorené strely, ktoré sme premieňali, to však aj Ružomberok. Hrali sme viac tímovo a koncentrovane, vďaka čomu sme vyhrali."



Ružomberok 23. apríla (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok uspeli v treťom finálovom stretnutí Niké extraligy žien, na palubovke MBK Ružomberok triumfovali 67:65 a v série hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 2:1 na zápasy.Víťazný tím potiahla najvýraznejším spôsobom Gabriela Andělová s 21 bodmi. Štvrtý duel je na programe v stredu 27. apríla o 18.00 h v piešťanskej Diplomat aréne, domáce hráčky v ňom môžu rozhodnúť o titule.