Slováci nastúpia v A-skupine proti Ukrajine a Švajčiarsku

žreb druhej fázy predkvalifikácie MS 2027:



A-skupina: Ukrajina, SLOVENSKO, Švajčiarsko



B-skupina: Maďarsko, Severné Macedónsko, Rumunsko



C-skupina: Bulharsko, Holandsko, Rakúsko



D-skupina: Chorvátsko, Dánsko, Nórsko







Program Slovenska v A-skupine predkvalifikácie MS 2027:



2. augusta: Slovensko - Švajčiarsko



9. augusta: Ukrajina - Slovensko



13. augusta: Švajčiarsko - Slovensko



20. augusta: Slovensko - Ukrajina

Mies 14. marca (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia sa v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027 stretne v A-skupine s Ukrajinou a Švajčiarskom. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Miesi.Slováci sa pred žrebom nachádzali v druhom výkonnostnom koši na základe postavenia v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Spolu s nimi sa zúčastňuje predkvalifikácie sedem neúspešných tímov z kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025, dopĺňa ich kvarteto postupujúcich z prvej fázy.Ukrajina bola v minulosti pravidelným účastníkom ME, medzi najlepšími tímami kontinentu nechýbala od roku 2011 a jej najlepším výsledkom je šieste miesto z roku 2013. Okrem toho má na konte účasť MS 2014, kde sa umiestnila na 18. pozícii. V kvalifikácii ME 2025 však skončila v A-skupine na poslednej pozícii s bilanciou jednej výhry a piatich prehier.Švajčiarsko sa naposledy predstavilo na niektorom z veľkých podujatí ešte v roku 1955, keď si zahralo na ME. V posledných rokoch sa pohybuje v predkvalifikáciách, z prvej fázy postúpilo ako víťaz A-skupiny bez jedinej prehry. So Slovenskom sa naposledy stretlo v predkvalifikácii ME 2023, uhralo s ním výhru (65:60) a prehru (56:64).vyjadril sa pre TASR k žrebu rozohrávač Šimon Krajčovič. Reprezentácia Slovenska sa ta opäť musí dostať z predkvalifikácie, posledné dva pokusy boli v jej podaní úspešné, keď hrala o postup na MS 2023 a ME 2025. Medzi top tímami Európy zatiaľ čaká na úspech, naposledy to nevyšlo v kvalifikácii na tohtoročný európsky šampionát, keď prehrala v C-skupine so Španielskom, Lotyšskom a Belgickom. Slováci sa v ére samostatnosti zatiaľ neprebojovali na finálový turnaj MS alebo ME.Z každej skupiny postupujú do "riadnej" kvalifikácie MS 2027 tímy na prvých dvoch miestach. Stretnutia druhej fázy predkvalifikácie MS 2027 sa uskutočnia od 2. do 20. augusta systémom doma-vonku. Európska časť kvalifikácia by mala odštartovať následne v novembri. Dejiskom MS 2027 bude od 27. augusta do 12. septembra Katar.