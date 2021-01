Program štvrťfinále Slovenského basketbalového pohára je známy

Program štvrťfinále Slovenského pohára (sobota 16. januára):



Inter Bratislava – postupuje bez boja na Final Four



BKM Lučenec – Iskra Svit



BC Prievidza – MBK Baník Handlová



Patrioti Levice – Spišskí Rytieri

Bratislava 7. januára (TASR) – Výsledky 25. kola Slovenskej basketbalovej ligy dali definitívnu podobu programu štvrťfinále Slovenského pohára, ktoré je na programe v sobotu 16. januára.Pôvodne mal byť na programe v piatok 8. januára aj osemfinálový duel účastníka 2. ligy BK MŠK Kežmarok s BKM Lučenec, ale pozitívne prípady na koronavírus v družstve domácich znemožnili odohranie tohto zápasu. Duel tak bol následne skontumovaný výsledkom 20:0 v prospech Novohradčanov.Okrem toho sa pre rozdielny počet zápasov účastníkov SBL muselo upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozhodovalo o tom, kto bude domácim a kto hosťujúcim tímom. Hlavným ukazovateľom bola v tomto smere percentuálna úspešnosť zo všetkých doterajších odohraných zápasov.Už dlhšiu dobu je známe, že účasť na Final Four má zabezpečenú Inter Bratislava, keďže na základe pavúka súťaže nemá vo štvrťfinále súpera. Obhajca Slovenského pohára – BC Prievidza, si zmeria sily v tradičnom hornonitrianskom derby s MBK Baník Handlová. Na minuloročného finalistu – BKM Lučenec, čaká Iskra Svit. Záverečnú štvrťfinálovú dvojicu tvoria momentálne dva najlepšie tímy SBL – Patrioti Levice a Spišskí Rytieri. Štvrťfinálové stretnutia sú na programe v sobotu 16. januára.Samotné Final Four Slovenského pohára je na programe 22. a 23. januára, podľa predbežných informácií by sa podujatie malo uskutočniť v bratislavskej Eurovia aréne.