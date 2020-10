Basketbal: Reprezentácie SR spoznali dejiská ich kvalifikačných bublín

Bratislava 8. októbra (TASR) – Dejiskom turnaja predkvalifikácie majstrovstiev sveta v basketbale mužov 2023 bude bublina 23.–29. novembra 2020 v Bratislave. Na podujatí sa okrem domácich zúčastnia aj výbery Kosova, Islandu a Luxemburska. Ženy zabojujú o ME 2021 v Amsterdame.



Podľa pôvodného žrebu predkvalifikácie by sa v hale na Pasienkoch mali 26. novembra uskutočniť zápasy Slovensko – Kosovo a Island - Luxembursko a vzápätí 28. novembra stretnutia Island – Kosovo a Luxembursko – Slovensko. "Toto štvrtkové rozhodnutie FIBA považujeme za významný diplomatický úspech. Súčasne sa tým zvýšila šanca našich mužov na dva úspešné výsledky. Čaká nás aj veľmi náročná úloha utvoriť pre všetkých účastníkov podmienky, ktoré budú spĺňať prísne kritériá v boji proti šíreniu koronavírusu," vyjadril sa na margo čerstvého rozhodnutia FIBA prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Miloš Drgoň.



Medzinárodná basketbalová federácie (FIBA) vzhľadom na pandémiu už dávnejšie rozhodla, že všetky novembrové kvalifikačné zápasy mužských aj ženských reprezentácií uskutočnia v bublinách, čo významne zmenilo aj kvalifikáciu ME žien 2021. V nej malo hrať Slovensko pôvodne doma 12. novembra zápas proti Holandsku. Slovenky však na náklade štvrtkového mníchovského rozhodnutia FIBA čaká bublina 8.–15. novembra v holandskom Amsterdame. V trojčlennej kvalifikačnej H-skupine by sa tam mali uskutočniť súboje Slovensko – Holandsko 12. novembra a Maďarsko – Holandsko 14. novembra. Zatiaľ nie je známe, či sa vo februári budúceho roka, keď sú naplánované ďalšie kvalifikačné okná, bude hrať opäť v bublinách, alebo tradičným systémom doma – vonku.