Reprezentačný pivot Brodziansky prestúpil z Obradoira do Badalony

Badalona 1. júla (TASR) - Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky mení po dvoch rokoch dres v rámci španielskej najvyššej súťaže. Z Monbusu Obradoiro odchádza do konkurenčného Joventutu Badalona.



Reprezentačný pivot odštartoval v roku 2018 v španielskej ACB lige svoju profesionálnu kariéru. V Obradoire sa rýchlo vypracoval na stabilného člena základnej zostavy a v rámci súťaže sa zaradil medzi najlepších legionárov z pohľadu štatistík. V predčasne ukončenom ročníku, v ktorom jeho klub nepostúpil na záverečný turnaj, odohral 23 stretnutí s priemerom 12,7 bodu, 4,0 doskoku a 1,0 bloku na zápas.



"Joventut je určite historicky lepší klub ako Obradoiro, v minulosti toho dosť veľa povyhrávali. Majú dobrú históriu. Nachádzajú sa v Barcelone, čo je tiež veľké plus. Po dvoch rokoch už príde zmena prostredia a klubu vhod, z pohľadu trénera aj spoluhráčov. V budúcej sezóne by mali hrať Eurocup. V tomto družstve by som sa rád vypracoval na jedného z lídrov, ako sa mi podarilo v Obradoire a tiež na univerzite. Všetko bude opäť záležať na mne. Hádam dostanem od trénera dostatok dôvery, aby sa mi to podarilo," povedal pre TASR Brodziansky.



Jeden z lídrov slovenskej reprezentácie mal pri tom v Obradoire ešte rok platný kontrakt, ale jeho nový zamestnávateľ ho bol ochotný vykúpiť zo zmluvy. "Som im za to veľmi vďačný. Dokazuje to, že o mňa mali veľký záujem špeciálne v tejto situácii s koronavírusom. Veľa tímov má finančné problémy a takúto čiastku by určite nechcelo platiť. Dúfam, že im to oplatím," uviedol Brodziansky, ktorý sa v tomto roku stal premiérovo najlepším basketbalistom Slovenska. Ani vo veku 26 rokov ešte nevzdal sen o NBA. V minulosti hral v rámci Summer League za Cleveland Cavaliers a bol na minikempe Toronta Raptors.



"Náš cieľ bol, aby Vlado pokračoval v Španielsku v pohárovom tíme. Joventut je veľmi ambiciózny tím, ktorý sa ešte pred sezónou 2020/21 bude posilňovať. Bude ašpirovať na veľmi dobré umiestnenie, ale taktiež bude hrať v pohárovej Europe. V kombinácii tohto so skvelým trénerom Carlesom Duranom sme vyhodnotili, že tento klub bude pre Vlada ďalším úspešným krokom v jeho kariére," uviedol na margo zmeny jeho agent Phillip Parun zo spoločnosti PPGroup.