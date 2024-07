Basketbalová reprezentantka Jakubcová posilnila španielsku Gironu

Girona 10. júla (TASR) – Slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová sa sťahuje z Talianska do Španielska. Reprezentačná pivotka sa dohodla na ročnom kontrakte s účastníkom Európskeho pohára (Eurocupu) tímom SPAR Girona.



Pre čoskoro 30-ročnú basketbalistku to bude ďalšia zahraničná destinácia v jej kariére, v minulosti pôsobila tiež vo Francúzsku a Poľsku. „Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť podpísanie kontraktu s Jakubcovou, ktorá je súčasťou reprezentácie. Je to hráčka s veľmi dobrou rukou, je agilná na svoju výšku a má dobrú ruku,“ vyjadrila sa športová riaditeľka Girony Laia Palauová pre oficiálnu klubovú webstránku.



Jakubcová prichádza k pravidelnému účastníkovi európskych súťaží, v predchádzajúcom ročníku Girone len tesne ušla v domácej súťaži medaila a v Eurocupe sa dostala až do semifinále. Samotnú hráčku sužovali v predošlej sezóne zranenia, za taliansku Ragusu odohrala 21 stretnutí, v ktorých priemerne dosahovala 7,6 bodu a 3,7 doskoku.