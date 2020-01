Slovenským basketbalovým klubom svitá na lepšie časy

Bratislava 20. januára (TASR) - Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (VV SBA) urobil prvé kroky k pravidelnej účasti slovenských družstiev v európskych súťažiach. Na svojom zasadnutí schválil uznesenie o ich finančnej podpore v prípade podania prihlášky do pohárov. Informoval o tom prezident SBA Miloš Drgoň.



SBA uhradí víťazovi Slovenského pohára mužov a žien, šampiónovi Slovenskej basketbalovej ligy mužov a víťazovi Extraligy žien nenávratné vklady do klubových FIBA súťaží (Liga majstrov, Európsky pohár FIBA, Euroliga, Európsky pohár) a maximálne 15 hráčskych FIBA licencií v prípade, že sa víťazné družstvá do týchto súťaží prihlásia.



V prebiehajúcom ročníku sa iba dve slovenské družstvá zúčastnili nadnárodných súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Inter Bratislava sa predstavil v kvalifikácii Ligy majstrov a následne v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA a medzi ženami si MBK Ružomberok zahral v Európskom pohári (Eurocup). Informoval portál basketliga.sk.