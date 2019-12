Dvojice pre štvrťfinále Slovenského pohára v basketbale sú už známe

Program štvrťfinále Slovenského pohára 2019/2020:



Inter Bratislava (1.) - MŠK Iskra Petržalka (kvalifikant)

BKM Lučenec (2.) - MBK Baník Handlová (7.)

Patrioti Levice (3.) - Iskra Svit (6.)

BK Slávia Žilina (4.) - BC Prievidza (5.)

Bratislava 23. decembra (TASR) - Dohrávka 13. kola Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) dala definitívnu bodku za prvou polovicou základnej časti a zároveň rozhodla o tom, aké dvojice proti sebe nastúpia vo štvrťfinále Slovenského pohára.Formát Slovenského pohára prešiel pred týmto ročníkom zmenami, tou najvýraznejšou je, že po novom sa na záverečnom turnaji zúčastnia iba štyri najlepšie tímy. Štvrťfinálové stretnutia sa totiž odohrajú na palubovkách lepšie postavených tímov po 18. kole SBL. Dejiskom Final Four bude 14. a 15. februára 2020 prievidzská Niké aréna. Na Hornú Nitru sa tak vracia boj o prvú trofej sezóny po troch rokoch.Z kvalifikácie sa do štvrťfinále dostala MŠK Iskra Petržalka, v dvojzápase zdolala MŠK BO Holíč (70:61 a 80:82). Za odmenu si po troch rokoch účastník druhej najvyššej súťaže opäť zmeria sily v bratislavskom derby s Interom Bratislava. Najpríjemnejšie prekvapenie aktuálneho ročníka SBL Lučenec sa stretne vo štvrťfinále s Handlovou, ktorá sa do bojov o Slovenský pohár vracia po päťročnej odmlke. Obhajca trofeje Patrioti Levice si zmeria sily so Svitom. Opäť po roku sa o semifinálovú miestenku pobije Žilina s Prievidzou.Štvrťfinálové stretnutia by sa mali odohrať na začiatku februára 2020, Final Four Slovenského pohára je následne na programe 14. a 15. februára v Prievidzi.