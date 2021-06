Hojč skončil na lavičke Spišských Rytierov, mieri do Maďarska

Spišská Nová Ves 11. júna (TASR) - Aktuálneho majstra Niké Slovenskej basketbalovej ligy Spišských Rytierov nepovedie k obhajobe titulu a Slovenského pohára z pozície hlavného trénera Teo Hojč. Slovinský kouč sa rozhodol predčasne ukončiť platný kontrakt a zamieril na lavičku maďarského Atomerőmű Paks.



Historicky prvý majstrovský titul pre klub, po 15 rokoch zisk Slovenského pohára a po 11 rokoch double pre jeden tím, navyše ocenenie pre najlepšieho trénera Niké SBL v sezóne 2020/2021 - to všetko stihol Slovinec za jednu sezónu na Spiši. Pôvodne mal kontrakt aj na ďalší rok, ale prišla lukratívna možnosť od účastníka najvyššej súťaže v Maďarsku.



„Teraz prišla ponuka, ktorá sa – ako sa hovorí – neodmieta. Pôvodne som rátal, že zostanem v Spišskej minimálne dva roky, ale nakoniec som sa rozhodol, že túto možnosť využijem. Pre každého športovca je, myslím si, výzvou ísť do lepšej ligy, napredovať. Úprimne však poviem, že zo Spišskej sa mi odchádza ťažko, keďže máme za sebou dobrú sezónu zo všetkých stránok. Cítil som sa tu veľmi dobre – tak v klube, ako v meste. Lúčime sa ako kamaráti a s vedením klubu zostávame vo výborných vzťahoch. Aj v budúcnosti som pripravený pomôcť tomuto klubu," uviedol už bývalý kouč Spišiakov.



Pred klubom je tak náročná výzva, nahradiť uvoľnenú stoličku hlavného trénera po Hojčovi. „Chceme sa poďakovať Teovi, že viedol náš tím v historicky najúspešnejšej sezóne spišskonovoveského basketbalu. Nepochybne, klub ako taký posunul vyššie. Zároveň sme však hrdí, že aj my sme jeho posunuli k ponuke, aká sa neodmieta. Dnes je všetkým jasné, že angažovanie Tea Hojča bol skvelý ťah a jedno z kľúčových rozhodnutí na ceste za majstrovským titulom a víťazstvom v Slovenskom pohári. Dúfame, že rovnako šťastnú ruku budeme mať aj pri angažovaní nového trénera," vyjadril sa generálny manažér klubu Michal Búza pre oficiálnu facebookovú stránku Spišských Rytierov.