Basketbal-SBL: Hráčom decembra je Lee Skinner z Interu Bratislava

Bratislava 4. januára (TASR) - Ocenenie pre najlepšieho hráča za mesiac december si v Slovenskej basketbalovej lige (SBL) vyslúžil 27-ročný americký pivot Interu Bratislava Lee Skinner.



Úradujúci majster mal na konci kalendárneho roka vynikajúcu fazónu, čo potvrdil šiestimi víťazstvami v rade. Postupne sa „žlto-čiernym“ podarilo zdolať Handlovú, Žilinu, Spišskú Novú Ves, Levice, Prievidzu a Žilinu. Aj vďaka tejto sérii je Inter suverenné na prvom mieste tabuľky.



Veľkou mierou sa o to pričinil práve Skinner, v decembri mal priemer 15,8 bodu a 10,8 doskoku na zápas. Hráč Interu Bratislava sa stal najlepším zahraničným basketbalistom 16. a 17. kola, v rovnakých kolách sa tiež dostal do ideálnej päťky.



"Vždy je to pocta, keď uznajú vašu snahu. Myslím si, že to, že hráte dobre individuálne, má vo veľkej miere dočinenia s tímom, preto si zaslúžia vďaku moji spoluhráči a tréneri. Prvá polovica sezóny bola pre nás veľmi ťažká, ale cítim, že to teraz všetko čoraz viac začína zapadať do seba. Je to veľmi dobrý pocit, s ktorým ideme do druhej polovice sezóny,“ vyjadril sa Skinner pre basketliga.sk.