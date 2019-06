Okrem Ihringa pribudli ďalší slovenskí reprezentanti Dalibor Hlivák a Michal Čekovský.

Bratislava 28. júna (TASR) - Úradujúci slovenský basketbalový majster BK Inter Bratislava získal do svojich radov Mária Ihringa. Dvadsaťjedenročný rozohrávač je tretí prírastok do kádra, v ktorom sa Interu podarilo udržať Davida Abrháma, Nemanju Barača, Michala Baťku, Gorana Bulatoviča, Mareka Kozlíka a Leeho Skinnera.



Okrem Ihringa pribudli ďalší slovenskí reprezentanti Dalibor Hlivák a Michal Čekovský. "Tešíme sa, že na pozíciu rozohrávača k nám prichádza slovenský reprezentant Mário Ihring. Naše očakávania sú, že napriek mladému veku bude v tíme zastávať významnú rolu. S ohľadom na to, že nás čaká mimoriadne náročná sezóna, či už v domácej ligovej súťaži, alebo v pohárovej Európe, veríme, že Mário naplní nielen očakávania Interu, ale aj celého slovenského basketbalu," povedal generálny manažér Michal Ondruš na oficiálnom klubovom webe.



Ihring bol lídrom mládežníckych reprezentácií, výberu do 18 rokov pomohol k historickému postupu na európsky šampionát A-kategórie. Už ako tínedžer okúsil najvyššiu taliansku súťaž v drese sicílskeho tímu Capo d'Orlando. Na hosťovaní v Anwile Wloclawek sa tešil z poľského titulu a počas hosťovanie v Prievidzi v ročníku 2016/2017 si vyskúšal aj najvyššiu domácu súťaž. Po vlaňajšom vypadnutí Sicílčanov do druhej ligy jeho kontrakt v Taliansku zanikol a upísal sa chorvátskemu mužstvu KK Vrijednosnice Osijek, kde odohral predchádzajúci ročník.