Inter uspel v Leviciach a znížil stav finálovej série na 1:2

Tipos SBL – tretí zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice – Inter Bratislava 96:107 (46:62)



Levice: Hicks 22, Jelks 13, Pavlovič 11, Abrhám 8, Bojanovský 5 (Trice 26, Gamble 11, Krajčovič 0)



Inter: Cousins 29, Stevenson 18, Gunn 9, Volárik 8, Szabó 6 (Buttrick a Caruthers po 17, Majerčák 3)



TH: 24/20 – 33/26, fauly: 25 - 21, trojky: 12 - 7, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Kúkelčík, štvrtiny: 25:31, 21:31, 22:16, 28:29, 2260 divákov /vypredané/.



/stav série: 2:1/

ďalší program finálovej série:



štvrtý zápas - utorok 13. mája o 19.00 h: Inter Bratislava - Patrioti Levice



prípadný piaty zápas - sobota 17. mája o 17.00 h: Patrioti Levice - Inter Bratislava

Levice 9. mája (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava odvrátili predčasný koniec finálovej série Tipos Slovenskej basketbalovej ligy. V treťom finálovom stretnutí zvíťazili v piatok na palubovke Patriotov Levice 107:96. V sérii hranej na tri víťazstvá je tak po piatku stav 1:2 na zápasy z pohľadu družstva z hlavného mesta. Štvrtý duel je na program v utorok 13. mája o 19.00 h v bratislavskej Gopass aréne.Inter urobil obmeny v zostave, ale začiatok bol jasne v réžii Levíc. Šnúrou 11:0 donútil po 140 sekundách súpera k oddychovému času a bol mentálne na koni. Hostia sa však rýchlo spamätali a vrátili do súboja o úspech. Prvá štvrtina tak priniesla odlišný scenár ako v doterajšom priebehu série – hralo sa oveľa ofenzívnejšie a vynikali individuality. Inter si dobrou koncovkou napokon vybudoval vedenie 31:25 po 10 minútach. Od tohto momentu sa „žlto-čierni“ odrazili a sebavedomo si išli za pokračovaním finálovej série. Patriotom v tomto prípade začal trochu viac unikať zápas, čo sa odrazilo aj na polčasovom skóre – 46:62.Po prestávke sa tímy ofenzívnejšie pomalšie rozbiehali, viac z hry mali v tejto fáze Levičania a na svojho finálového rivala úspešne v zopár momentoch zatlačili. Inter sa však tvrdšej hre rýchlo prispôsobil a naďalej si udržiaval komfortný dvojciferný náskok. Prišla však séria chýb, ktorá umožnila spolu s energiou z publika Patriotom pomýšľať na úspešný obrat. Hostia preukázali v správnej chvíli pevné nervy a dobrú streľbu, do poslednej 10-minútovky sa išlo z ich pohľadu za stavu 78:68. V štvrtej štvrtine sa už prirodzene išlo do rizika z domácej strany, ale hostia dramatický scenár nepustili a výsledkom tak bolo zníženie stavu finálovej série.