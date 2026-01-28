< sekcia Šport
Levice zaváhali v Handlovej, Nitra prehrala v Lučenci
Spomedzi hráčov nazbieral najviac bodov Corey Kaydon Mckeithan, ktorý ich zaznamenal 33 a prispel k triumfu Komárna.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Basketbalisti Levíc prekvapivo prehrali v stredajšom dueli 23. kola Tipos SBL v Handlovej 71:82. Pre lídra súťaže to bola len druhá prehra v ligovej sezóne a premiérová od 6. decembra, keď Patrioti nestačili na Komárno 88:92. Handlová naopak prerušila šnúru siedmich prehier v sérii.
Zaváhanie Levíc nevyužila druhá Nitra, ktorá prehrala v Lučenci 76:80. Na Blue Wings sa naopak dotiahla tretia Prievidza, ktorá zvíťazila štvrtýkrát po sebe, tento raz nad poslednými Košicami (89:64). V súboji o play off si polepšila ôsma Iskra Svit, ktorá zvíťazila na palubovke Slovana Bratislava 76:62. Deviati Spišskí Rytieri ťahali za kratší koniec v Komárne (102:111), aj keď v polčase viedli 59:52.
Spomedzi hráčov nazbieral najviac bodov Corey Kaydon Mckeithan, ktorý ich zaznamenal 33 a prispel k triumfu Komárna. Double double si pripísali Lamont Jones (Nitra), Jeremy McLaughlin (Handlová) a Sevon Witt (Svit).
Tipos SBL - 23. kolo:
BC Komárno - Spišskí Rytieri 111:102 (52:59)
najviac bodov: Mckeithan 33, Millin 25, Gray 15 - Jefferson 32, Hill 24, Kenney 21, 350 divákov
BC Prievidza - Košice Wolves 89:64 (49:34)
najviac bodov: Bishop 17, Lewis, Maring, Reynolds po 11 - Gaffney 17, Halada 14, John 13, 925 divákov
BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings 80:76 (31:26)
najviac bodov: Boone 18, Yap Jr. 18, Beaubrun 16 - Jones 29 (10 doskokov), Underwood 12, Bolek 9, 480 divákov
MBK Baník Handlová - Patrioti Levice 82:71 (46:43)
najviac bodov: Harris 23, Kováčik 21, McLaughlin 10 (10 doskokov) - McGill 27, Dorsey 13, Wesson 10, 350 divákov
BC Slovan Bratislava - Iskra Svit 62:76 (38:36)
najviac bodov: Watson 16, Stevenson 15, Thorton 11 - Atwood 14, Hines 14, Witt 14 (12 doskokov)
