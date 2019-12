SBL: Levice získali amerického krídelníka Harrisa

Levice 30. decembra (TASR) - Súpiska basketbalistov Patrioti Levice sa v závere kalendárneho roka rozšírila o nové meno. Do tímu účastníka SBL prichádza najskôr na dvojtýždňovú skúšku 29-ročný americký krídelník Alandise Harris.



"Prichádza k nám hráč, na ktorého máme výborné referencie a preto verím, že nám pomôže na oboch koncoch palubovky. Očakávame, že hlavne zapadne charakterovo a donesie väčšiu fyzickosť do našej hry," uviedol pre klubový web tréner Levíc Michal Madzin.



Harris je absolventom univerzity Arkansas. Počas trojročného pôsobenia u Razorbacks si zahral v konferenčnom finále a na turnaji NIT sa prepracoval s tímom medzi 16 najlepších škôl. Harris sa napokon rozhodol odštartovať profesionálnu kariéru v Japonsku, kde sa dohodol s klubom Iwate Big Bulls. Nasledovala zastávka v exotickom Libanone a predchádzajúce dve sezóny bol 198 cm vysoký a 108 kg vážiaci Američan súčasťou maďarskej najvyššej súťaže.



S Albou Fehérvár sa predstavil v Lige majstrov a tiež v Európskom pohári FIBA. V druhej spomenutej súťaži mal v 12 stretnutiach priemer 9,0 bodu, 3,2 doskoku a 1,3 asistencie na zápas. V domácej súťaži získal s klubom bronz, v 34 dueloch mu v štatistikách priemerne svietilo 10,3 bodu (60,4% za dva body a 37,2% za tri body), 4,3 doskoku a 1,1 asistencie. Predošlý ročník začal Harris v maďarskej Zalakerámii. Po výbornom rozbehu, keď mal priemer 17 bodov a 6 doskokov, ho však z hry vyradilo zranenie.



Nová tvár medzi Patriotmi môže hrať na pozíciách 3-4. Debut by mohol absolvovať v sobotňajšom stretnutí 20. kola, Levice doma privítajú Inter Bratislava.