Patrioti z Levíc získali reprezentanta Bulharska Černokojeva

Levice 3. augusta (TASR) - Patrioti Levice skompletizovali mužstvo pre nadchádzajúci ročník Slovenskej basketbalovej ligy (SBL), záverečnou posilou sa stal 20-ročný reprezentant Bulharska Cvetomir Černokojev.



Pre nového hráča Levíc to bude prvé pôsobenie mimo jeho rodnej krajiny a klubu. Celú svoju doterajšiu kariéru strávil v Academicu Sofia, kde sa vypracoval na jedného z najperspektívnejších basketbalistov Bulharska. Svedčí o tom aj fakt, že pred rokom sa o jeho služby zaujímali španielske veľkokluby Valencia, Tenerife, Obradoiro, ale aj americké univerzity. Predchádzajúci súťažný ročník bol pre bulharského podkošového hráča prelomový, všetko odštartovalo účinkovanie v B-kategórii majstrovstiev Európy hráčov do 20 rokov, kde sa prezentoval zápasovým priemerom 21,1 bodu, 11,7 doskoku (líder šampionátu v oboch kategóriách), 2,9 asistencie a 1,6 zisku. Formu si preniesol aj do svojho materského klubu, v drese Academicu odohral 20 stretnutí, priemerne v nich mal na konte 14 bodov, 6,2 doskoku a 1,9 asistencie.



"Myslím si, že pre celú ligu je to zaujímavý krok. Prichádza totiž veľmi mladý legionár. Máme opäť na neho dobré referencie, preto ho berieme. Vekovo určite do tohto mladého družstva zapadne. Na to, aký je mladý, tak má dostatok skúseností aj z medzinárodných zápasov vo svojej vekovej kategórii, ale odohral vo svojej krajine aj viacero sezón medzi mužmi. Verím, že okrem rozvoja jeho schopností príde aj kvalita, ktorá pomôže tímu v ťažkých zápasoch," vyjadril sa kouč Michal Madzin.



Trénerovi a vedeniu klubu sa podarilo skompletizovať káder na začiatku prípravy na nový ročník. Z predchádzajúceho ročníka zostala sedmička hráčov: Patrik Adámik, Martin Bachan, Boris Bojanovský, Martin Danielič, Viktor Juríček, Šimon Krajčovič a Samuel Volárik. Okrem Černokojeva sú letné posily David Abrhám, Patrik Pažický a Henri Wade-Chatman. O jedno miesto na súpiske zabojuje trojica basketbalistov z ŠBK Junior - Daniel Chaban, Samuel Szabó a Dominik Špaňo.