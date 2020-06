SBL: Lučenec získal amerického rozohrávača Hawkinsa

Lučenec 26. júna (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BKM Lučenec získalo do svojich radov zaujímavú posilu. Na post rozohrávača prichádza 25-ročný americký rozohrávač Dominique Hawkins.



Absolvent prestížnej univerzity Kentucky mal možnosť hrať v rokoch 2013 až 2017 s viacerými budúcimi hviezdami NBA. Jeho spoluhráčmi boli také mená ako Karl-Anthony Towns, Devin Booker, Julius Randle, Willie Cauley-Stein, Jamal Murray, Bam Adebayo, či mnohé ďalšie známe tváre z najlepšej ligy sveta. Hneď vo svojej nováčikovskej sezóne mohol získať titul v NCAA, ale vo finále prehral jeho tím s UConn Huskies. V nasledujúcich rokoch sa dostal medzi Final Four, respektíve Elite Eight.



Po ukončení univerzitnej kariéry sa snažil predrať do NBA, v Summer League hral za družstvo Sacramento Kings. Ako profesionál začal v Európe, postupne si vyskúšal pôsobenie v Dánsku, Estónsku a na Islande. Predchádzajúcu sezónu strávil v druhej najvyššej nemeckej súťaži, na kontrakte sa dohodol s klubom Ehingen Urspring. Hawkins nastúpil v 16 stretnutiach, priemerne si v nich zapisoval 7,1 bodu, 1,5 doskoku a 2,1 asistencie.