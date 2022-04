Levice otvorili finálovú sériu s Lučencom jasným víťazstvom 76:58

Niké Slovenská basketbalová liga - 1. zápas finále:



Patrioti Levice - BKM Lučenec 76:58 (41:20)



zostavy a body:



Levice: McCallum 17, Bojanovský 16, Abrhám 11, Krajčovič 9, Clark 4 (Freeman 17, Volárik 2, Adámik, Chaban a Solčánsky 0)



Lučenec: Castlin 11, Buie a Johns po 8, Bolek 5, Zorvan 2 (Ancrum 16, Pruitt 8, Láštic a Siládi 0)



TH: 4/1 - 14/11, fauly: 18 - 20, trojky: 9 - 5, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Doušek, štvrtiny: 21:13, 20:7, 21:18, 14:20, 1800 divákov.



Hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Dojmy sú úžasné. Neskutočná energia od celého tímu, nechali sme tam srdce a život na ihrisku. Bolo to vidieť, ako chalani dreli."



Šimon Krajčovič, hráč Levíc: "Dôležitý vstup do série. Som rád, že sme k tomu pristúpili zodpovedne a koncentrovane. Vedeli sme, že kvôli tomu sme celú sezónu trénovali, aby sme sa sem dostali. Prízvukovali sme, aby sme si to aj užívali. Myslím si, že prvým polčasom sme nastolili určité tempo zápasu. Hlavne obranou sme si vytvorili náskok, ktorý sme si v druhom polčase v podstate viac-menej kontrolovali, aj keď 20 bodov nie je veľa, ale v druhom polčase sme nepripustili žiadny dramatický záver. Teraz si to užijeme, ale od nedele budeme rozmýšľať už nad stredou."



Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: "Je to sklamanie otvoriť sériu takýmto spôsobom. Celú sezónu sme však ukazovali, že vieme na to zareagovať, keď hráme zle. Nikdy nebolo jasnejšie, čo sa potrebuje udiať, aby sme v druhom zápase boli konkurencieschopnejší. Dostali sme 24 bodov z našich 16 strát a 16 bodov z druhých šancí, ktoré prišli po 8 útočných doskokoch súpera. Toto je recept na prehru."



Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "Neviem, nemám slov. Bol to náš najhorší výkon za celú sezónu a práve v prvom finálovom zápase. Nerobili sme nič z toho, čo sme robili celú sezónu. Neviem, čomu to pripísať. Po prvé, nehrali sme agresívne v obrane, čo nás zdobilo počas ročníka. Z toho pramenil útok, ktorý nám tiež nevychádzal. Keď už sme sa dostali do útoku, tak sme sa nevedeli dostať do ľahkých pozícií, respektíve sme nevedeli premeniť strely."



Levice 23. apríla (TASR) - Finále Niké Slovenskej basketbalovej ligy odštartovali víťazne basketbalisti Patriotov Levice, v domácom prostredí uspeli v prvom zápase proti BKM Lučenec výsledkom 76:58.potiahla za triumfom so 17 bodmi dvojica Deshawn Freeman a Tre'Darius McCallum. Séria na hraná na štyri víťazstvá má ďalší duel na programe v stredu 27. apríla o 18.00 h v Lučenci.Patrioti nastúpili do začiatku finále bez Bachana a Kotáska, ale za to už aj s Krajčovičom. A domáci kapitán bol dôležitou postavou prvej konfrontácie s Lučencom, svojimi kvalitami sa pripomenul hneď v úvode. Levice dreli od začiatku v defenzíve a v ofenzíve boli mimoriadne produktívni. Deväťbodová šnúra ich už v 4. minúte dostala do vedenia 11:4. Lučenec šesť minút strelecky mlčal, dianie na palubovke bolo jasne v moci domácich hráčov a prvú štvrtinu vyhrali 21:13. Solídny vstup mali Patrioti aj v druhej časti, rýchlo si vypracovali dvojciferný náskok. Hostia očakávane zatlačili, ale nápor bol len chvíľkový. Levičania hrali s veľkým prehľadom, navyše mimoriadnou vzpruhou bola trojka s klaksónom na konci prvého polčasu. Krajčovič ňou upravil na 41:20 z domáceho pohľadu.Dominancia jedného tímu pokračovala aj po prestávke, Levice predvádzali trojkovú kanonádu a Lučenec nemal na to žiadnu odpoveď. Domáce vedenie tak skokovo narastalo, do konca tretej časti narástlo na 24 bodov - 62:38. V poslednej časti Patrioti evidentne poľavili v defenzíve, Lučenec to využil k miernemu skresaniu dvojciferného manka, ale nič dramatické sa z pohľadu šancí na víťazstvo nezmenilo. Levice si už koncovku postrážili a vo finálovej sérii získali úvodný bod.