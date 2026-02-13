< sekcia Šport
Nitra Blue Wings zdolala Iskru Svit 95:88
Nitra Blue Wings - Iskra Svit 95:88 (47:44)
Autor TASR
Nitra 13. februára (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings vybojovali v Tipos SBL tretie víťazstvo za sebou. V piatkovom stretnutí 27. kola zdolali Iskru Svit 95:88. V tabuľke si upevnili druhé miesto, Svit je šiesty.
27. kolo Tipos SBL:
Najviac bodov: Jones 25, Bailey 18, Ikpe 16 - Witt 21, Dailey 19, Jackson 18
