Nitra Blue Wings zdolala Iskru Svit 95:88

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič

Nitra Blue Wings - Iskra Svit 95:88 (47:44)

Autor TASR
Nitra 13. februára (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings vybojovali v Tipos SBL tretie víťazstvo za sebou. V piatkovom stretnutí 27. kola zdolali Iskru Svit 95:88. V tabuľke si upevnili druhé miesto, Svit je šiesty.



27. kolo Tipos SBL:

Nitra Blue Wings - Iskra Svit 95:88 (47:44)

Najviac bodov: Jones 25, Bailey 18, Ikpe 16 - Witt 21, Dailey 19, Jackson 18
