Nová sezóna Slovenskej basketbalovej ligy bude aj s novinkami

Program 1. kola Niké SBL 2021/2022:

sobota 2. októbra:



16.00 BC Komárno - MBK Baník Handlová



18.00 h Iskra Svit - BC Prievidza



20.00 Patrioti Levice - BKM Lučenec



streda 6. októbra:



18.00 Inter Bratislava - Spišskí Rytieri (Pezinok)



Dôležité termíny sezóny 2021/2022 Niké SBL:



začiatok základnej časti - 2. októbra



koniec základnej časti - 19. marca 2022



Final Four Slovenského pohára - 4. - 6. februára 2022



All Star Game - 19. februára



začiatok play off - 23. marca



1. kolo: 23., 26. a 30. marca



semifinále: 2., 4., 6., 9., 13. a 16. apríla



finále: 23., 27. a 30. apríla, 4., 7., 11. a 14. mája

Bratislava 30. septembra (TASR) – Návrat Komárna do najvyššej súťaže, basketbalu do Pezinka, fanúšikovia opäť plnohodnotnou súčasťou zápasov, obhajoba double Spišských Rytierov a po dlhšom období aj párny počet účastníkov. To je výber ťahákov novej sezóny Niké Slovenskej basketbalovej ligy, ktorá opäť sľubuje atraktívne a vyrovnané dianie osmičky tímov.Sezóna 2020/2021 mala prívlastok „koronová", liga a kluby ju napokon zvládli bez výraznejších ťažkostí. Pozitívnou vzpruhou pre všetkých bolo následné oznámenie návratu Komárna na mapu najvyššej súťaže, čím sa zvýšil počet účastníkov na 8. Tradičné basketbalové mesto sa vracia po ročnej absencii medzi elitou a už pri pohľade na výsledky v príprave je jasné, že nováčik neplánuje byť len do počtu.povedal pre TASR riaditeľ súťaže Peter Mičuda.Novinkou je návrat basketbalu do Pezinka, vinárske mesto sa totiž minimálne na najbližšiu sezónu stane prechodným domovom Interu Bratislava. Ten si kvôli rekonštrukcii Eurovia arény na Národné basketbalové centrum, vybral palubovku svojho kedysi odvekého rivala z ligy za dočasný domovský stánok.uviedol Mičuda.Zrejme hlavnou a najpozitívnejšou správou je návrat fanúšikov na tribúny. Mnohé kluby sa museli vysporiadať až s ročnou absenciou svojich priaznivcov, niektorí mali túto možnosť len na začiatku, resp. na konci sezóny 2020/2021. Kluby využijú pri zapĺňaní hľadísk režim OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní covidu), resp. vstup na zápasy budú mať len kompletne zaočkovaní.vyjadril sa riaditeľ súťaže.Ak to epidemiologická situácia dovolí, tak po ročnej prestávke by sa mala obnoviť tradícia All Star zápasov. Dejiskom ďalšej edície výberu najlepších hráčov súťaže by mali byť 19. februára 2022 Levice. Rovnako to platí aj o Slovenskom pohári, v ktorom by sa všetci účastníci Niké SBL mali predstaviť u klubov z nižších líg. V prípade nepriaznivého pandemického vývoja sa bojov o prvú trofej sezóny zúčastnia len tímy Niké SBL, s vyvrcholením na Final Four 4.-6. februára 2022.Kredit našej najvyššej súťaže počas leta vzrástol nielen premiérovým postupom reprezentácie do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023, ale aj obnovením česko-slovenskej konfrontácie v rámci Tipsport Federálneho pohára. Až dva kluby sa dostali medzi najlepšiu štvorku, Spišskí Rytieri obsadili 2. miesto a Lučenec sa umiestnil na 3. pozícii. Kvarteto ligových tímov (Spišskí Rytieri, Patrioti Levice, BC Prievidza a Inter Bratislava) je navyše súčasťou ďalšieho ročníka Alpsko-jadranského pohára, ktorý sa už v predchádzajúcich dňoch naplno rozbehol.zaželal si Mičuda.Navýšenie počtu účastníkov prinieslo aj mierne úpravy v hracom systéme Niké SBL. Základná časť sa opäť vracia k 4-kolovému systému (2x doma, 2x vonku), úvodné kolo sa začína už v sobotu 2. októbra. Samozrejmosťou je priamy prenos z každého stretnutia prostredníctvom Niké SBL. Víťaz základnej časti si zabezpečí automaticky miestenku do semifinále. Tímy na 2. až 7. mieste čaká úvodné kolo play off. Prvé kolo vyraďovačky sa hrá na dva víťazné zápasy, semifinále na tri a finále na štyri. Stretnutia o 3. miesto sa hrať nebudú, bronz získa lepšie postavený tím po základnej časti. Pre družstvo na 8. mieste sa sezóna 2021/2022 nekončí, ale po novom ho čaká baráž s trojicou najlepších tímov z druhej najvyššej súťaže.Majstrovský titul a Slovenský pohár obhajujú Spišskí Rytieri. Zisk double sa podaril niektorému z klubov po 11-ročnom čakaní. Meno víťaza Niké SBL v sezóne 2021/2022 sa spoznajú fanúšikovia najneskôr 14. mája 2022.