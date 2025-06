Nová sezóna s 10 klubmi začne 27. septembra

Žreb 1. kola Tipos SBL 2025/2026:



Košice Wolves – Patrioti Levice



Iskra Svit – Spišskí Rytieri



MBK Baník Handlová – Nitra Blue Wings



BC Slovan Bratislava – BKM Lučenec



BC Prievidza – BC Komárno







Dôležité termíny sezóny 2025/2026 Tipos SBL:



začiatok základnej časti – 27. septembra 2025



koniec základnej časti – 4. apríla 2026



začiatok play off – 10. apríla 2026



štvrťfinále (na 3 víťazné zápasy) – 10./11., 14./15., 17./18. apríla 2026 (prípadné štvrté a piate zápasy – 20. a 22. apríla 2026)



semifinále (na 4 víťazné zápasy) – 25./26., 28./29. apríla 2026, 1./2., 5./6. mája 2026 (prípadné piate – siedme zápasy – 9., 11. a 13. mája 2026)



finále (4 na víťazné zápasy) – 16., 19., 22., 25. mája 2026 (prípadné piate – siedme zápasy – 28. a 31. mája 2026, 3. júna 2026)



Final Four Slovenského pohára – 20. a 21. februára 2026 (predbežný termín)



All-Star zápas (Prievidza) – 24. januára 2026 (predbežný termín)





Bratislava 23. júna (TASR) - Opäť s 10 účastníkmi odštartuje nový ročník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) 27. septembra. Ďalšiu edíciu najvyššej súťaže čaká niekoľko zmien, hlavne v play off fáze a počte zahraničných hráčov. Okrem toho sa viaceré kluby opäť zúčastnia medzinárodných súťaží.Je to už viac ako mesiac od toho, keď sa Patriotom Levice podarilo štvrtú sezónu za sebou zdvihnúť nad hlavu majstrovský pohár – Trofej Stanislava Kropiláka, a užívať si opäť status majstri Slovenska. V novom ročníku Tipos SBL ich opäť bude naháňať deväť konkurentov, k zmene zloženia prišlo na základe baráže o účasť v najvyššej súťaži. Vrcholný slovenský basketbal sa po niekoľkých rokoch vracia do metropoly východu, Košice Wolves dokázali v baráži uspieť proti NEXTGEN Slovakia. Dobrou správou je, že čoraz lepší kredit súťaže postupne láka aj ďalších záujemcov.Nová sezóna Tipos SBL má svoj štart na programe 27. septembra, základná časť zostáva bez zmien – hrať sa bude 4-kolovo (2x doma a 2x vonku) a po jej konci (4. apríla 2026) nasleduje play off. Pre deviaty tím po základnej časti sa účinkovanie na palubovkách skončilo, desiate družstvo čaká baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži s víťazom prvoligovej súťaže. Hrať sa bude formou dvojzápasu (rozhodovať bude lepšie skóre).Zmenami prišiel systém „vyraďovačky“, kým štvrťfinále zostáva na tri víťazné duely, tak v semifinále a vo finále budú potrebné štyri víťazstvá na to, aby niektorý z tímov uspel. V platnosti zostáva aj fakt, že bronz získava lepšie umiestnené družstvo po základnej časti. Víťaza Tipos SBL v sezóne 2025/2026 spoznáme najneskôr 3. júna 2026.V úvode novej edície Tipos SBL príde na rad východniarske derby, Iskra Svit nastúpi proti Spišským Rytierom. Handlová si zmeria sily s Nitrou a prvým súperom Slovana Bratislava bude Lučenec. Na programe sú ešte zápasy Košice – Levice a Prievidza – Komárno, ale tieto stretnutia sa uskutočnia s najväčšou pravdepodobnosťou v inom termíne v dôsledku povinností v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).Hlavným hracím dňom zostáva sobota, cez týždeň si viaceré kluby budú plniť povinnosti v pohárovej Európe. Levice sa opätovne prihlásili do kvalifikácie Ligy majstrov, v prípade neúspechu by mali hrať skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). V EP FIBA nebude chýbať ani Prievidza, Inter pokračuje v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL).Po dvoch edíciách naopak nebude pokračovať Česko-slovenský pohár, do kalendára sa tak vracia Slovenský pohár. Štyri najlepšie tímy po polovici základnej časti (18. kolo) zabojujú o prvú trofej sezóny 20. a 21. februára 2026. Prednedávnom sa úspešne podarilo reštartovať All-Star zápas, najlepší hráči súťaže sa stretnú 24. januára 2026 v Prievidzi.Zmenou prešiel počet zahraničných hráčov, ich kvóta na zápasovej súpiske sa zvýšila z päť na šesť.