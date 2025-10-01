Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Šport

Nováčik z Košíc na úvod s prehrou 71:83 s Levicami

.
Na snímke sprava Todd Jacob Wolfe (Košice) a Rickey MC Gill (Levice) počas zápasu 1. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - Patrioti Levice 1. októbra 2025 v Košiciach. Foto: TASR – František Iván

Košice Wolves - Patrioti Levice 73:81 (37:39)

Autor TASR
Košice 1. októbra (TASR) - Basketbalisti Levíc úspešne vstúpili do novej sezóny Tipos SBL. Štvornásobní obhajcovia titulu zdolali nováčika Košice Wolves 81:73. Košice majú zastúpenie v najvyššej súťaži po siedmich rokoch. Proti Patriotom si domáci dlho držali šancu na víťaznú premiéru, no aj vďaka 25 bodom Američana Rickey McGilla favorit napokon nedopustil prekvapenie na úvod súťaže.



Tipos SBL - 1. kolo:

Košice Wolves - Patrioti Levice 73:81 (37:39)

Najviac bodov: Halada 18, Rupert a Wolfe po 14 - McGill 25, Wesson 19, Carius 18 (11 doskokov), 850 divákov.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KOMENTÁR: Ústavná zmena

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku