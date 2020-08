Nový ročník Slovenskej basketbalovej ligy začne v pôvodnom termíne

Žreb 1. kola SBL 2020/2021:



Inter Bratislava - Spišskí Rytieri



Patrioti Levice - BC Prievidza



BKM Lučenec - Iskra Svit



MBK Baník Handlová má voľno



Dôležité termíny v sezóne 2020/2021:



26. septembra 2020: úvodné kolo základnej časti



16. januára 2021: štvrťfinále Slovenského pohára



22. - 23. januára 2021: Final Four Slovenského pohára



13. februára 2021: All Star Game (Levice)



10. apríla 2021: záverečné kolo základnej časti



14. apríla - 21. apríla 2021: 1. kolo play off



24. apríla - 8. mája 2021: semifinále play off



15. mája - 29. mája 2021: finále play off

Levice 25. augusta (TASR) – Nový ročník Slovenskej basketbalovej ligy už pozná svoje detaily. Súťaž sa začne v pôvodnom termíne 26. septembra, základná časť sa bude hrať šesťkolovo a významnými zmenami prešiel systém play off, tiež model Slovenského pohára a pravidlo o počte zahraničných hráčov.Základná časť prejde výraznou zmenou, vzhľadom na počet účastníkov sa kluby dohodli, že sa bude hrať šesťkolovým systémom (3x doma, 3x vonku). Samozrejme, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sú pripravené záložné varianty s pokračovaním, respektíve nepokračovaním súťaže.povedal riaditeľ ligy Peter Mičuda.Novinky prichádzajú aj do play off. Pre tím na siedmom mieste sa skončí sezóna po základnej časti. Tímy na prvom a druhom mieste automaticky postúpia do semifinále, ostatné celky čaká boj o zostávajúce miestenky. Toto kolo vyraďovacej časti sa bude hrať na dva víťazné zápasy. Semifinále a finále sa zhodne po novom budú hrať na tri víťazné zápasy. Meno víťaza SBL spozná verejnosť najneskôr 29. mája 2021.vyjadril sa šéf SBL.Zmeny sa dotkli aj systému Slovenského pohára, účastníci SBL budú hrať s tímami z nižších súťaží na ich palubovkách. Predbežne sa okrem tímov z SBL prihlásilo ďalších sedem klubov - Banská Bystrica, Komárno, Kežmarok, Považská Bystrica, Holíč, Žilina a Žiar nad Hronom. Pavúkovým systémom sa rozhodne o účastníkoch Final Four, ktoré by sa opäť malo odohrať na jednom mieste.myslí si Mičuda.Úpravy sa týkajú aj hráčskych obmedzení. Zrušilo sa pravidlo o nevyhnutnosti slovenského hráča na palubovke počas celého priebehu zápasu, ku ktorému sa pridalo zníženie maximálneho počtu legionárov na súpiske zo 6 na 5.vyhlásil riaditeľ našej najvyššej súťaže.SBL bude mať v sezóne 2020/2021 historicky najnižší počet účastníkov - sedem. Oproti predchádzajúcej edícii nebudú hrať najvyššiu súťaž Komárno a Žilina. Mičuda ozrejmil situáciu z predchádzajúcich týždňov.Aj keď dlhodobou snahou basketbalového hnutia bolo, aby mala liga párny počet účastníkov, tak snahy o rozšírenie o niekoho z nižšej ligy napokon nevyšli.oznámil Mičuda pozitívne správy smerom do budúcna.Otázniky visia nad reprezentačnými zápasmi mužov a tiež Alpsko-jadranským pohárom (zúčastnia sa na ňom Inter Bratislava, Levice, Lučenec a Spišská Nová Ves). V prvom prípade sa hovorí o posunutí novembrového okna na február 2021. V prípade nadnárodnej súťaže zatiaľ nie je stanovený začiatok, celkový počet tímov a aj samotný systém ligy. O všetkom sa rozhodne v najbližších dňoch.