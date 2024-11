Slávia SPU Nitra sa transformuje na tím združujúci mladé talenty

Nitra 15. novembra (TASR) - Klub Slávia SPU Nitra už nebude súčasťou Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Transformuje sa na projekt, ktorého účelom bude združovať talentovaných mladých hráčov s cieľom uľahčiť im prechod do seniorských súťaží.



Dôvodom tohto kroku bol fakt, že sa nitriansky klub dostal do existenčných ťažkostí. "Pani rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) mi oznámila, že vzhľadom na finančnú situáciu škola nie je ďalej schopná podporovať ligový basketbal. Minulý týždeň, vo štvrtok, sa uzavrela táto kapitola týkajúca sa podpory basketbalu. Z mojej iniciatívy sme okamžite začali hľadať riešenie, aby sme nenarušili desaťčlennú štruktúru SBL a teraz už môžem konštatovať, že sa črtajú kontúry nového projektu prípravy talentovanej slovenskej mládeže a jej možností konfrontovať sa v najvyššej súťaži," uviedol doterajší tréner klubu Ľubomír Urban podľa tlačovej správy SBL.



Urban o komplikovanej situácii klubu okamžite vyrozumel riaditeľa SBL Petra Mičudu aj prezidenta Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Michala Ondruša, aby sa podarilo nájsť nejaké východiská. "Spomenul by som dva motívy. My, čo pracujeme v basketbale, sme jedna veľká rodina. A tento rok hovoríme o veľmi plodnej jeseni. Len z uplynulých dní spomeňme pohárové víťazstvo Levíc v Turecku, dobrý výkon Prievidze v Španielsku. Naši zástupcovia v Európskom pohári FIBA dosiahli výborné výsledky. Tiež Inter Bratislava dosahuje perfektné výsledky v nadnárodnej súťaži, v stredu ich korunoval skvelým víťazstvom nad bundesligovým Bambergom. Reprezentácia sa tiež dostáva na vyššiu úroveň, už budúci týždeň ju čaká súboj so Španielskom, ktorý bude skutočným športovým sviatkom. Toto je jeden motív. Druhý motív tkvie v tom, že po dlhom čase sa nám podarilo zostaviť desaťčlennú najvyššiu súťaž a oproti minulosti je to pokrok. Nechceli sme narušiť túto kontinuitu. Videli sme príležitosť v tom, že kluby v SBL sa spoliehajú najmä na legionárov a chýba vzorka mladých slovenských hráčov, ktorí by sa častejšie dostávali na ihrisko. Ak sa nám túto príležitosť podarí uchopiť správne, môže z toho vzniknúť jedinečná možnosť, po vzore napríklad juniorských hokejových reprezentácií. Teda mladí hráči dostanú veľkú šancu, aby si vybojovali väčší hrací čas a mohli sa konfrontovať priamo s najlepšími slovenskými a zahraničnými basketbalistami v najvyššej súťaži," priblížil Urban.



Slávia SPU odohrala v novom ročníku extraligy jedenásť stretnutí, na zisk prvého triumfu však tím stále čaká. V sobotu mali Urbanovi zverenci cestovať do Svitu, avšak zápas s Iskrou sa v pôvodnom termíne neuskutoční. Následne príde reprezentačná prestávka, počas ktorej by sa mala transformácia zrealizovať.



Klub by sa mal presťahovať z Nitry do hlavného mesta. V Bratislave by mohol sídliť na Trnávke, v hale na Vietnamskej ulici, kde v čase rekonštrukcie ŠH Pasienky hrával aj Inter. Káder by mali doplniť so súhlasom materských klubov talenty z celého Slovenska. A tiež bude potrebné kreovať realizačný tím. V jeho popredí by mal stáť vo funkcii manažéra Ľubomír Urban, hlavný tréner by mal byť Karol Wimmer.



"Dlhodobo sme bojovali, aby sa zvýšil počet účastníkov najvyššej súťaže, keď sme zažili ročníky, v ktorých štartovalo sedem, osem, či deväť tímov a konečne sme späť na vytúženom čísle desať, ktoré považujeme za optimálny počet. Po počiatočnej eufórii z počtu účastníkov aj evidentne vyššej kvality Tipos SBL sme prijali správu o hroziacom odchode Slávie SPU. Bola by to neštandardná situácia a nebola by dobrá ani pre renomé súťaže. Ak sa do úspešného konca dotiahne zamýšľaný projekt – o čo sa snažia všetky zainteresované strany, teda asociácia, liga aj funkcionári Nitry – bude to dobrý odrazový mostík pre mladých basketbalistov, ktorí sa dostanú do tohto družstva. Máme tu aj svetlé príklady, napríklad z hokeja či volejbalu. Nie je to novinka, ale štandardný spôsob, ako podporiť mladých športovcov vo výkonnostnom raste. Budem rád, ak ostatné ligové kluby, ktorým to bude čoskoro prezentované v čo najkonkrétnejšej forme, budú mať o tento projekt záujem. Zároveň verím, že to môže byť aj dobrá forma propagácie ako mládežníckeho basketbalu, tak aj rozvíjajúcej sa ligy. Úroveň, na ktorej sa nachádza najvyššia súťaž a aj to, aké výsledky dosahujú naše kluby a reprezentácia v medzinárodnej konfrontácii, poukazujú na to, že prežívame basketbalovo najvydarenejší rok minimálne za posledné desaťročie. Strata jedného klubu najvyššej súťaže by bola krokom späť, ako z nášho, tak aj z fanúšikovského pohľadu," povedal Mičuda.