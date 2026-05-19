Slovan vyrovnal finálovú sériu, Levice zdolal doma 73:66
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. mája (TASR) - Basketbalisti Slovana Bratislava triumfovali v druhom finálovom zápase Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) doma nad Patriotmi Levice 73:66. V sérii hranej na štyri víťazstvá o Trofej Stanislava Kropiláka je tak stav vyrovnaný - 1:1. Tretie stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 21. mája o 18.00 h v levickej Haleon Aréne.
V porovnaní s otváracím duelom finálovej série to bol od úvodu od oboch aktérov oveľa vyrovnanejší a tvrdší basketbal. Slovan nezačal zle, ale postupom času nechal Levice rozstrieľať sa za tri body a najmä ukázať väčšiu individuálnu kvalitu. Ku koncu prvej štvrtiny sa situácia zlepšila, ale hostia viedli po 10 minútach čistého času 21:16. „Belasí“ pridali v druhej časti do aktivity, krok po kroku uberali z manka a za niekoľko desiatok sekúnd dokázali vyrovnať skóre zápasu. Patrioti nevedeli nájsť ideálny ofenzívny rytmus a podobne ako v nedeľu, tak aj teraz museli napokon doťahovať súpera. Domáci vyhrávali po prvom polčase 44:36.
Očakávaný nápor hostí sa na začiatku druhého polčasu nekonal, Slovan si budoval čoraz pevnejšiu pôdu pod nohami a dvojica rozohrávačov Pot s Medfordom dostala svoje družstvo do dvojciferného náskoku. Levice síce mohli ťažiť z nedisciplinovanosti súpera, ale na každý bod sa museli oveľa viac napracovať. Šesťbodová šnúra priniesla hosťom miernu nádej na obrat, ale výraznejšie nedokázali hýbať so skóre. Zmena prišla až v závere, dve trojky a primárne aktivita Ogundirana znamenali z levického pohľadu stav 57:61 po tretej 10-minútovke. Slovan však otvoril štvrtú štvrtinu piatimi bodmi za sebou a dlhé momenty nedovolil Patriotom skórovať. Tento úsek sa napokon ukázal ako kľúčový z pohľadu víťazných ambícií súpera. Levice sa nevedeli dostať k svojej hre a ani riskantné individuálne riešenia neboli úspešné. Domáci tak s prehľadom zvládli záver a získali prvý bod vo finálovej sérii.
Tipos SBL 2025/2026 - 2. zápas finále play off /na 4 víťazstvá/:
BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 73:66 (44:36)
zostavy a body
Slovan: Medford 18, Pot 10, James 9, Thornton 8, Pavelka 7 (Stevenson 12, Howard 6, Szabó 3, Abrhám 0)
Levice: Ogundiran 19, McGill 15, Bojanovský 11 (10 doskokov), Wesson 9 (10 doskokov), Stuckman 7 (Dorsey 5, Bursač 0)
TH: 15/13 - 21/14, fauly: 23 - 17, trojky: 8 - 8, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Turčin, štvrtiny: 16:21, 28:15, 17:21, 12:9, 2563 divákov.
/stav série: 1:1/
hlasy po zápase /TASR/:
Aramis Naglič, tréner Slovana: „Rozhodla naša obrana. Dovoliť Leviciam 66 bodov je veľká vec. Je to veľká robota celého družstva, nechali sme všetko na palubovke. Nedá sa vyzdvihnúť jedno meno, pretože išlo o kolektívne víťazstvo. Vieme, čo nás ďalej čaká. Levice sú majstrom, majú výborný tím. Nebude to ľahké na ich palubovke, ale teraz budú zachraňovať domácu palubovku a tlak bude na nich. My urobíme všetko, čo môžeme, aby sme opäť odohrali tak kvalitne obranne, ako tomu bolo teraz.“
Milan Szabó, hráč Slovana: „Je to pre nás jednoznačne dôležité víťazstvo. Sezóna bola pre nás dosť náročná, boli momenty, keď sme boli hore, ale aj dole. Teraz je finále a sme v našom najlepšom bode. Konečne vieme, ako hrať proti Leviciam. Na tréningoch a v šatni sme si vysvetlili, ako je potrebné proti ním hrať. Je potrebné hrať s nimi 40 minút, nedá sa to inak. Teraz sa nám to podarilo, vyhrali sme a môžeme ísť ďalej.“
Michal Madzin, tréner Levíc: „Veľmi ťažký zápas. Myslím si, že bol ešte fyzickejší ako v Leviciach. Odzrkadlilo sa to aj na skóre. O každý bod a doskok sa extrémne bojovalo. Nemali sme najlepší vstup do tretej štvrtiny, Slovan si tam vybudoval náskok. Veľká vec, že sme sa dokázali ešte v tretej štvrtine vrátiť a stretnutie bolo otvorené. Šlo sa do poslednej časti, v nej sa naťahovalo o každý bod a loptu. Slovan našiel v správny čas správne riešenia. My, keď sme potrebovali, tak sme zahodili aj nejaké trestné hody. To však patrí k basketbalu.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Prvý polčas sme určite nezačali dobre. Najprv sme Slovanu nechali útočné doskoky a ľahké body z rýchleho prechodu do útoku. Tým sa chytili a cítili, že majú šancu vyhrať. Napokon sa nám nepodarilo otočiť.“
ďalší program finále Tipos SBL 2025/2026 /na 4 víťazstvá/:
tretí zápas, štvrtok 21. mája o 18.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
štvrtý zápas, nedeľa 24. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
piaty zápas, piatok 29. mája o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
prípadný šiesty zápas, nedeľa 31. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
prípadný siedmy zápas, streda 3. júna o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
