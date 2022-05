Basketbal-SBL: V majstrovských Leviciach pokračuje ako tréner Madzin

Levice 24. mája (TASR) - Hráčov Patriotov Levice povedie za obhajobou titulu v Niké Slovenskej basketbalovej lige aj naďalej z pozície hlavného trénera Michal Madzin. S vedením klubu sa dohodol na predĺžení kontraktu na ďalšie dva roky.



Tridsaťšesťročný Madzin prišiel k Patriotom pred sezónou 2019/2020. Počas trojročného obdobia získal na lavičke Levíc majstrovský titul (2022), striebro (2021) a Alpsko-jadranský pohár (2022) a ocenenie pre trénera roka. V nedávno skončenom ročníku doviedol tím k najlepšej základnej časti v ére Niké SBL, lepšie si v histórii najvyššej súťaže počínal iba suverénny Pezinok v rokoch 1998 - 2002. Okrem toho je už dlhodobo asistent trénera pri reprezentačnom tíme mužov Slovenska.



„Som veľmi rád, že spolupráca pokračuje. Verím, že sa nám podarí nadviazať na predchádzajúcu úspešnú sezónu, aj keď, samozrejme, opäť to bude niečo nové. Ďakujem celému vedeniu klubu za prejavenú dôveru. Myslím si, že aj tento kontrakt hovorí za všetko, je tu proste priestor na prácu. Páči sa mi, že sa v Leviciach dá dlhodobo pracovať. Nielen ja, ale aj viacero chalanov tu už niekoľko rokov pôsobí a vidí, že všetko tu funguje tak, ako má. Ciele v Leviciach sú vždy najvyššie. Záležať však bude na tom, ako sa podarí vyskladať káder a ktorí chalani zostanú. Máme svoje priania o hráčov z majstrovského kádra, ale všetko sa uvidí v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ešte je priskoro o všetkom hovoriť, ale budeme robiť všetko pre to, aby bola zachovaná filozofia klubu,“ vyjadril sa pokračujúci tréner pre oficiálny klubový web.



Spokojnosť s pokračovaním spolupráce prejavil aj generálny manažér Ladislav Garaj: „Podpis novej zmluvy s Michalom Madzinom bol pre nás prioritou už od postupu do finále. Akceptovali sme, že cítil potrebu dotiahnuť sezónu do úspešného konca a tiež, že si potom zobral pár dní čas na výdych od basketbalu. Teraz sú pred nami nové výzvy a som nesmierne rád, že sme nemuseli v klube riešiť trénerskú otázku a môžeme hneď začať pracovať na kádri. Našim spoločným cieľom bude bojovať o najvyššie priečky na Slovensku, pozrieť sa do Európy a postupne zapájať mladých hráčov, ktorí budú nasledovníkmi aktuálnych reprezentantov Slovenska v našom tíme.“