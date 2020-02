Basketbalová reprezentácia štartuje boje proti Luxembursku

Predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina:



SLOVENSKO - Luxembursko /štvrtok 20. februára o 18.00 h - Eurovia aréna, Bratislava/

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia otvorí účinkovanie v B-skupine predkvalifikácie MS 2023 vo štvrtok 20. februára o 18.00 h v bratislavskej Eurovia aréne duelom s Luxemburskom. Na zverencov trénera Žana Tabaka čaká súper s neortodoxným štýlom basketbalu.Slováci začali od pondelka s prípravou na štart do predkvalifikácie MS 2023. O dve postupové miesta zabojujú okrem Luxemburska ešte s Islandom a Kosovom. Ich najbližší súper je v rámci B-skupiny najnižšie postavené družstvo v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Luxembursko na výraznejší úspech stále čaká, ohliadnuc od cenných kovov na tzv. "Hrách malých štátov Európy".," povedal pre TASR reprezentačný kouč Žan Tabak.Súper Slovákov sa bude opierať hlavne o služby naturalizovaného pivota Clancyho Rugga, ktorý získal prednedávnom luxemburský pas. "," vyjadril sa Rugg pre oficiálnu webstránku asociácie.V prospech Slovákov by mala hovoriť výšková prevaha a tiež skúsenosti. Prípadný úspešný štart do predkvalifikácie môže byť povzbudzujúcim prvkom, keďže ako sa už v minulosti ukázalo, každý bod je dôležitý. "" prezradil krídelník nášho výberu Richard Körner.Podľa papierových prognóz patrí Slovensko k adeptom na postupové priečky. To je však samozrejme potrebné potvrdiť aj na palubovke, na úvod pred domácimi fanúšikmi proti Luxembursku. "," dodal na záver Tabak.