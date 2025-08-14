< sekcia Šport
Slováci vonku v predkvalifikácii neuspeli, Vidin: Netreba sa ľutovať
Situácia v skupine sa zamotala, pretože vo Švajčiarsku prehrali Slováci presne rovnakým rozdielom, ako sa im proti tomuto súperovi podarilo uspieť doma na úvod predkvalifikácie MS 2027.
Autor TASR
Winterthur 14. augusta (TASR) - Basketbalisti Slovenska mali v oboch vystúpeniach na palubovkách súperov v D-skupine druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027 nakročené k triumfu, ale ako proti Ukrajine, tak aj proti Švajčiarsku sa nepodarilo túto métu dotiahnuť do úspešného konca. V záverečnom vystúpení tak musia bezpodmienečne zvíťaziť, ak sa chcú predstaviť v „riadnej“ kvalifikácii o účasť na svetovom šampionáte v Katare.
Situácia v skupine sa zamotala, pretože vo Švajčiarsku prehrali Slováci presne rovnakým rozdielom, ako sa im proti tomuto súperovi podarilo uspieť doma na úvod predkvalifikácie MS 2027. „Nikoho neteší, že sme prehrali zápas, ale veľmi nám v ňom chýbal Hlivák. Po zranení v predchádzajúcom stretnutí sme ho nemohli pustiť, práve v prvom zápase so Švajčiarmi bol z pohľadu plus/mínus najlepším hráčom na ihrisku a navyše sa veľmi rýchlo vyfauloval Krajčovič. Pre nás to bola obrovská strata. Neviem si to vysvetliť, prečo sa to stalo, pretože Šimon je skúsený hráč. Určite nám to vráti a dúfam, že sa mu takéto niečo v kariére nestane. Napokon musel hrať Kováčik 31 minút, čo bol v podstate jeho debut. Počítal som s tým, že bude hrať. Keby niekto povedal, že mal taký debut medzi mužmi, tak by tomu nikto neveril, hlavne vo veľmi dôležitom zápase. Šimona nahradil dosť dobre, no potom bol už unavený. Pokiaľ bol na ihrisku, tak sme mohli aj vyhrať,“ povedal pre TASR k stredajšiemu zápasu reprezentačný tréner Oliver Vidin.
Jeho zverenci mali podobne ako proti Ukrajine dobrý úvod, ale postupom času sa dianie na palubovke otočilo v ich neprospech a po polčasovej prestávke museli naháňať bodové manko na súpera, čo sa im napokon nepodarilo. „Bolo tam veľa strát, nevedeli sme sa vyrovnať s tým, že Šimon nie je na palubovke. Za štyri minúty mal na trikrát na palubovke štyri fauly, keď sedí na lavičke je neplatný a keď príde na ihrisko, urobí faul, tak je tiež neplatný. Pokiaľ všetci prišli k tomu, že riadiť hru bude Kováčik, tak to trvalo,“ zamyslel sa kouč Slovenska.
Dve vonkajšie prehry a najmä 13-bodový neúspech proti Švajčiarsku (72:85) zamotal boj o dve postupové miesta. Sobotňajší duel medzi Ukrajinou a Švajčiarmi rozhodne o tom, v akej situácii bude Slovensko pred domácim vystúpením s Ukrajinou (streda 20. augusta o 18.00, Bratislava) a o koľko bodov bude musieť vyhrať, ak chce byť v konečnej tabuľke na postupovej priečke. „V zápase nám po polčase chýbali sily. Tým, že dvaja hráči vypadli z rotácie, tak bola úzka rotácia. Reálne, niektorí nemali svoj deň, aby podali nadpriemerný výkon. Netreba sa však ľutovať a plakať, je potrebné sa koncentrovať na ďalší zápas. Všetko je v našich rukách, musíme vyhrať čo najvyšším rozdielom v Bratislave, ak chceme pomýšľať na to, aby sme hrali ďalej. Zápas Švajčiarska s Ukrajinou určí, akým rozdielom bude potrebné vyhrať. Musíme byť však zdraví, nemôžu nám chýbať rozohrávači. Potrebujú podporu a ja v nich verím. Nemôžeme sa sťažovať na absencie, ideme bojovať do konca,“ dodal Vidin.
