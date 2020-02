VIDEO: Cieľ je zlepšenie. Basketbalisti SR začali s prípravou

Program Slovenska v B-skupine predkvalifikácie MS 2023:



20. februára 2020 o 18.00 h: Slovensko - Luxembursko (Eurovia aréna/Bratislava)

23. februára 2020 o 21.00 h: Island - Slovensko (Reykjavík)

26. novembra 2020: Slovensko - Kosovo

29. novembra 2020 o 17.00 h: Luxembursko - Slovensko

18. februára 2021: Slovensko - Island

21. februára 2021: Kosovo - Slovensko

Bratislava 17. februára (TASR) - S trinástkou basketbalistov sa v pondelok začala príprava slovenskej reprezentácie na úvodné dva zápasy prvého kola predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Zverenci Žana Tabaka privítajú najskôr doma v B-skupine Luxembursko (20. februára), následne cestujú na Island (23. februára).Zo širšieho 19-členného výberu vypadla z rôznych dôvodov šestica basketbalistov: Marek Jašš, Tomáš Mrviš, Boris Bojanovský, Milan Žiak, Stanislav Baldovský a Adam Antoni. Debut medzi mužmi by si mohol pripísať Jakub Merešš z BK Slávia Žilina. "," povedal pre TASR nováčik v slovenskej reprezentácii. Inter Bratislava má so štyrmi hráčmi najpočetnejšie zastúpenie, po troch hráčoch dodali Patrioti Levice a BK Slávia Žilina.Hlavným trénerom zostal Chorvát Tabak, Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) spolu s ním ponechal vo funkcii aj asistenta trénera Alberta Blanca Vilu zo Španielska. Novou tvárou v realizačnom tíme je Michal Madzin, ktorý bude tiež zastávať post asistenta trénera.Slovákom pôvodne hrozila po neúspechu v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2021 takmer dvojročná prestávka od súťažných zápasov, ale Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) zmenila svoje plány. "" vyjadril sa jeden z najskúsenejších hráčov v tíme Richard Körner.V úvodnom asociačnom termíne sa basketbalisti Slovenska najskôr 20. februára v bratislavskej Eurovia aréne predstavia proti Luxembursku, o tri dni neskôr na nich čaká v Reykjavíku reprezentácia Islandu. V B-skupine bude súperom SR ešte Kosovo. "" uviedol Tabak k cieľom v predkvalifikácii.V skupinovej fáze predkvalifikácie MS 2023 sa tímy stretnú systémom doma, vonku. Ďalej postúpia mužstvá na prvých dvoch miestach, v ďalšom kole predkvalifikácie sa pripojí osmička družstiev z kvalifikácie ME 2021. Svetový šampionát 2023 sa premiérovo uskutoční vo viacerých krajinách. Basketbalovú špičku privítajú v Indonézii, Japonsku a na Filipínach.Martin Bachan, Viktor Juríček, Šimon Krajčovič (všetci Patrioti Levice), David Abrhám, Michael Fusek, Mário Ihring, Richard Körner (všetci Inter Bratislava), Jakub Merešš, Róbert Rožánek, Oliver Tot (všetci BK Slávia Žilina), Jaroslav Musil (BKM Lučenec), Vladimír Brodziansky (Monbus Obradoiro/Šp.), Andre Jones (Szolnok Olaj/Maď.)Žan Tabak – hlavný tréner, Michal Madzin – asistent trénera, Alberto Blanco Vila - asistent trénera, Jakub Chudý – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič – lekár, Miroslav Páleník – vedúci družstva