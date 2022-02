Basketbal: Slováci začnú proti Srbom vonku, Meleščenko: Veľká výzva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Program A-skupiny kvalifikácie MS 2023:

piatok 25. februára



20.30 Belgicko - Lotyšsko (Mons)



20.30 Srbsko - SLOVENSKO (Belehrad)





tabuľka A-skupiny:



1. Belgicko 2 2 0 156:126 4



2. Srbsko 2 1 1 170:173 3



3. Lotyšsko 2 1 1 182:175 3



4. SLOVENSKO 2 0 2 131:165 2



Belehrad 24. februára (TASR) - Slovenských basketbalistov čaká v piatok 25. februára o 20.30 h v Belehrade prvá z dvoch konfrontácií proti Srbsku v rámci A-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Zverenci trénera Olega Meleščenka sa pokúsia vybojovať prvé víťazstvo proti jednému z najlepších európskych tímov.Slováci pri premiére v hlavnej kvalifikácii o postup na svetový šampionát zatiaľ čakajú na prvé víťazstvo, na svojom konte majú domácu prehru s Belgickom (57:83) a neúspech v Lotyšsku (74:82). Práve druhý duel však ukázal cestu, ktorá by mohla doviesť tím k premiérovej výhre v rámci A-skupiny. Myslí si to aj reprezentačný tréner Oleg Meleščenko: "."Srbsko patrí dlhodobo nielen k európskej, ale aj svetovej špičke. Dlhšiu dobu však nedosiahlo výraznejší úspech, naposledy získalo striebro na majstrovstvách Európy 2017. Veľkým prekvapením bola najmä neúčasť na olympijských hrách 2020. Stále však ide o mimoriadne náročného a kvalitného súpera. "," prezradil tréner SR.Najbližší súper Slovákov má po novembrovom asociačnom termíne bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra. Najskôr musel zachraňovať s Lotyšskom (101:100) tesné víťazstvo, následne potrápil doterajšieho suveréna skupiny Belgicko (69:73). "," zhodnotil Meleščenko hru súpera.Slovensko je možno pre Srbsko veľkou neznámou, ale podceniť ho rozhodne nemôže. Jeho zostava síce nie je zďaleka taká hviezdna, ako by mohla byť, no aj tak zostáva favoritom dvojzápasu. "," vyjadril sa tréner Srbska Svetislav Pešič pre miestne médiá.Dvojzápas so Srbskom bude aj duelom veľkých trénerských mien. Meleščenko svojho náprotivka veľmi dobre pozná: "."Slováci si prípadným úspechom môžu výrazne pomôcť v boji o postupovú miestenku. Do ďalšej fázy kvalifikácie MS 2023 postupujú tímy na 1. - 3. mieste. Podľa predbežných informácií sa do finálnej dvanástky hráčov nedostalo trio Marcel Bátovský, Jakub Mokráň a Dávid Novák. Stretnutie odvysiela v priamom prenose RTVS Šport.