Postup z predkvalifikácie ME žije, Slováci zdolali Severné Macedónsko

predkvalifikácia ME 2025 – D-skupina:



Slovensko - Severné Macedónsko 82:73 (44:38)



Zostava a body SR: Krajčovič 23, Brodziansky 18, Malovec 15, Volárik 4, Fusek 2 (Majerčák 12, Bachan 6, Doležaj 2, Abrhám a Juríček 0) - najviac bodov Severného Macedónska: Shorts 23, Krstevski 14, Maslinko 10



TH: 11/10 – 14/9, fauly: 23:20, trojky: 14:8. Rozhodovali: Velikov (Bul.), Sahin (Tur.), Uuehendrik (Est.), štvrtiny: 22:15, 22:23, 17:8, 21:27, 900 divákov.

hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner SR: "Odohrali sme výborný zápas. Musím pogratulovať chlapcom, v prvom rade k výbornej obrane Shortsa, ktorý je tretí najlepší strelec v Lige majstrov a nemeckej lige, a je špičkový. Urobili sme všetko, čo sa dalo, aby sme čo najviac limitovali jeho streľbu. Nedalo sa odohrať perfektných 40 minút, trochu energia opadáva. Brodziansky bol veľmi dlho na palubovke, to isté platí o Krajčovičovi, takže je normálne, že prídu chyby. Našťastie sme vydržali a múdro to doviedli do konca."



Timotej Malovec, hráč SR: "Myslím si, že stretnutie sme otvorili dobrou obranou, hlavne na Američanovi Shortsovi, čo bol hlavný cieľ v tomto zápase. Z toho už vyplynul pre nás dobrý útok. Polčas bol síce vyrovnaný, ale v tretej štvrtine sme v útoku mali dobrý rytmus, padli nám strely, obrana fungovala. Potom možno, keď sme sa dostali na dostačujúci náskok, tak sme trochu poľavili a súper sa dostal na sedem bodov. Skúsenosti našich hráčov nám pomohli k tomu, aby sme zápas doviedli do víťazného konca."

Levice 23. februára (TASR) - Basketbalisti Slovenska zostávajú v hre o postup v D-skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Vo svojom predposlednom vystúpení zvíťazili vo štvrtok v Leviciach nad Severným Macedónskom 82:73.Zverenci trénera Aramisa Nagliča zaznamenali tretie víťazstvo za sebou, navyše v prípade rovnosti bodov majú lepšie vzájomné skóre s týmto súperom. O postupujúcom sa rozhodne v záverečný deň, v nedeľu 26. februára o 15.30 h odohrá Slovensko duel proti Dánsku.Slováci vstúpili do dôležitého súboja predkvalifikácie ME 2025 s veľkým sebavedomím. Najskôr zaznamenali na úvod 6 bodov za sebou a následne sa trojkovou streľbou dostali do vedenia 11:3, čím donútili súpera k rýchlemu oddychovému času. Po ňom sa dostalo k slovu aj Severné Macedónsko, ktoré v podstate okamžite predviedlo, prečo je líder D-skupiny. V priebehu niekoľkých momentov takmer kompletne zmazalo manko a razom to bola oveľa vyrovnanejšia partia. Domáci basketbalisti si ale pomohli dobrou koncovkou, prvú štvrtinu napokon vyhrali 22:15. Pre slovenský výber bolo dôležité, že sa bodovo chytili viaceré hráči a že lídra súpera Shortsa sa darilo držať na prijateľných číslach. Druhá štvrtina bola najmä v réžii hostí, ktorí efektívne odstavili útočné zbrane Slovákov a nekompromisne trestali chyby v defenzíve, čím sa ujali vedenia. Zverencom Aramisa Nagliča si takýto scenár nepáčil, duo Krajčovič a Malovec zavelilo k 12-bodovej šnúre a obratu. Vedenie mohlo byť aj vyššie, nebyť výpadkov koncentrácie, ale ideálna bodová koncovka Krajčoviča priniesla po polčase stav 44:38 pre Slovensko.Vstup po prestávke sa domácim vydaril, Severné Macedónsko nepustili k žiadnemu výraznejšiemu náporu, respektíve obratu. Ideálne fungovala najmä spolupráca a produkcia Brodzianskeho s Krajčovičom, svojmu súperovi v skupine sa začali bodovo vzďaľovať. Veľmi dôležitý okamih prišiel v 8. minúte tejto časti, Krajčovič upravil úspešnou trojkou na 54:44, čo bol vtedy najvyšší slovenský náskok v zápase. Domáci sa dostali na koňa, v obranne nekompromisne zastavovali Severné Macedónsko a v útoku úspešne premieňali svoje šance. Opäť sa podarilo takmer s klaksónom zakončiť štvrtinu, Malovec zvýšil vedenie Slovenska na 61:46. Náskok hneď v úvode štvrtej časti sa dostal na 20 bodov, čím sa potrebné víťazstvo priblížilo. Keď k tomu hostia riešili viac nebasketbalové veci, tak vedenie sa darilo držať na komfortnej úrovni. S blížiacim sa koncom sa však Severným Macedóncom darilo približovať a potrebné víťazstvo Slovákov bolo razom trochu v ohrození. Dianie sa ale rýchlo vrátilo do normálu a o domácom úspechu už nebolo pochýb.