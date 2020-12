Slovenky budú mať bublinu doma

Mníchov 4. decembra (TASR) – Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) rozhodla o dejiskách reprezentačných zápasov v tzv. bublinách vo februári 2021. Ženy zakončia kvalifikáciu na budúcoročné majstrovstvá Európy v domácom prostredí, konkrétne v piešťanskej Diplomat aréne. Mužov čaká vyvrcholenie predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 v kosovskej Prištine.



Ako informovala oficiálna stránka FIBA, aj februárový asociačný termín sa uskutoční v bublinách. Tento formát sa vzhľadom na bezpečnosť hráčov, trénerov a účastníkov osvedčil, v novembri sa vyskytli iba ojedinelé pozitívne prípady na koronavírus (postihli len 4 zo 73 účastníkov novembrových zápasov).



Najdôležitejším kritériom pri rozhodovaní boli zdravotné a cestovné garancie, dodržiavanie zdravotných protokolov FIBA, vrátane testovania a kontrolovaného vstupu do zabezpečeného prostredia. FIBA vyberala organizátorov tiež na základe toho, kto mal odohrať najviac zápasov doma.



Slovenská basketbalová asociácia už dávnejšie deklarovala záujem o organizáciu ženskej bubliny, aby pomohla zverenkyniam trénera Juraja Suju k návratu na kontinentálny šampionát. Slovenky na ňom v roku 2019 chýbali.



V Piešťanoch ich čakajú Maďarky (4. februára 2021) a Holanďanky (6. februára 2021). V tabuľke H-skupiny sú zatiaľ na 3. mieste s bilanciou jedna výhra (84:64) a jedna prehra (59:73 s Maďarskom). Na európsky šampionát postúpia priamo víťazi skupín a päť najlepších družstiev z druhých miest.



Mužov čaká ešte náročná bitka o postup z predkvalifikácie MS 2023. Dejiskom B-skupiny by mal byť Palác mládeže a športu v Prištine.



Zverencom trénera Žana Tabaka zostáva odohrať dva zápasy – s Islandom (18. februára 2021) a Kosovom (20. februára 2021). Po štyroch dueloch sú Slováci na druhom mieste s bilanciou dvoch výhier (73:65 nad Luxemburskom a 91:67 nad Kosovom) a dvoch prehier (74:83 s Islandom a 73:77 s Luxemburskom). Zo skupiny postupujú do ďalšieho kola tímy na prvých dvoch miestach. Slovákov by v prípade postupu čakali ďalšie zápasy v auguste 2021.