Slovenské basketbalistky odštartujú kvalifikáciu na ME v Maďarsku

Kvalifikácia ME 2021 - H-skupina:



Maďarsko - SLOVENSKO /nedeľa 17. novembra o 20.30 h/

Šoproň 16. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky sú na prahu nového kvalifikačného cyklu, súboje o postup na majstrovstvá Európy 2021 odštartujú v nedeľu 17. novembra o 20.30 h v šopronskej Novomatic aréne proti Maďarsku. Už úvodná konfrontácia môže čo-to naznačiť o postupových šanciach zvereniek trénera Juraja Suju v trojčlennej H-skupine.Slovenky obsadili v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle v A-skupine nepostupové tretie miesto, po desiatich rokoch chýbali v boji o európskeho šampióna. Po tomto neúspechu prišlo k zmene na poste hlavného trénera, Petra Kováčika nahradil Juraj Suja. Pod jeho vedením sa zoznámil s novým družstvom v rámci letného prípravného bloku, v Piešťanoch mohol v uplynulých dňoch nadviazať na rozbehnutú robotu.Reprezentácia Slovenska bola zaradená do trojčlennej H-skupiny. Na európsky šampionát postúpia víťazi skupín a päť najlepších tímov z druhých miest. Hneď na úvod ich čaká účastník tohtoročných majstrovstiev Európy - Maďarsko.prezradila rozohrávačka Barbora Bálintová.Pod tlakom bude viac domáce družstvo, keďže vo štvrtkovom úvodnom zápase H-skupiny prehralo s Holandskom vonku 56:66. Prípadný ďalší neúspech by mohol znamenať výrazný pokles postupových šancí Maďarska na ME. Práve z tejto situácie by Slovenky mohli ťažiť.povedal reprezentačný kormidelník Juraj Suja.Slovensko je odhodlané vrátiť sa k pravidelnej účasti na európskych šampionátoch, aj keď v konkurencii Holandska a Maďarska to určite nebude ľahká úloha. "Určite chceme postúpiť na majstrovstvá Európy. Máme ťažkých súperov, ale urobíme všetko, aby sme uspeli a postúpili," dodala rozohrávačka Angelika Slamová.