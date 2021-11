J. Suja: Tešíme sa, začíname novú etapu a cyklus

nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Taliansku a Švajčiarsku:



hráčky: Michaela Balážová (Young Angels Košice), Barbora Bálintová (ZVVZ USK Praha/ČR), Alexandra Buknová (MBK Ružomberok), Nikola Dudášová (PEAC Pécs/Maď.), Žofia Hruščáková (bez klubovej príslušnosti), Ivana Jakubcová (AZS UMCS Lublin/Poľ.), Klaudia Lukačovičová (Cadí La Seu/Šp.), Natália Martišková (Piešťanské Čajky), Alica Moravčíková (Treviso/Tal.), Sabína Oroszová (UNI Győr/Maď.), Miroslava Praženicová (MBK Ružomberok), Veronika Remenárová (Herner TC/Nem.), Ema Rodáková (Young Angels Košice), Dominika Rusiňáková (Piešťanské Čajky)



realizačný tím: Juraj Suja (hlavný tréner), Peter Jankovič (asistent trénera), Miloslav Michalík (asistent trénera), Tomáš Horký (manažér), Ján Meszároš (lekár), Michael Bujňák (fyzioterapeut), Erika Šerfőzőová, Marián Vlkovič (maséri)



program H-skupiny kvalifikácie ME 2023:



štvrtok 11. novembra



18.00 SLOVENSKO - Taliansko (Piešťany)



19.00 Luxembursko - Švajčiarsko (Luxemburg)







nedeľa 14. novembra



17.00 Švajčiarsko - SLOVENSKO (Fribourg)



18.00 Taliansko - Luxembursko (Faenza)

Piešťany 8. novembra (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia je na prahu nového kvalifikačného cyklu. V Piešťanoch odštartovala prípravu na prvé dva zápasy (vo štvrtok 11. novembra o 18.00 h s Talianskom a v nedeľu 14. novembra 17.00 h so Švajčiarskom) H-skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023. Cieľom realizačného tímu, na čele s trénerom Jurajom Sujom, je vybojovať pre Slovensko 13. účasť na záverečnom turnaji, ktorého dejiskom budú Slovinsko a Izrael.Reprezentačný výber vstupuje do ďalšej kvalifikácie bez výraznejších zmien v realizačnom tíme. Hlavným trénerom zostal súčasný kormidelník Ružomberka Juraj Suja, jeho prvým asistentom Peter Jankovič. Po novom má reprezentácia aj druhého asistenta, stal sa ním Miloslav Michalík.povedal pre TASR Suja.V 14-člennej nominácii sa udiali v porovnaní s ME 2021 početné zmeny. Študijné povinnosti v USA nedovolili účasť Nikole Kováčikovej, z vekových dôvodov sa do výberu nedostala skúsená dvojica Timea Sujová a Anna Jurčenková. Chýbajú tiež Terézia Páleníková a Michaela Feketeová.vyjadril sa reprezentačný kouč k absenciám. Šancu zaknihovať prvé minúty má trio Dominika Rusiňáková, Ema Rodáková, Alexandra Buknová a po dlhšej pauze si môže obliecť reprezentačný dres dvojica Klaudia Lukačovičová a Žofia Hruščáková.Do reprezentačného výberu sa naopak vracia úradujúca basketbalistka roka - Barbora Bálintová. V účasti na záverečnom turnaji v Španielsku jej zabránili tzv. „post-covidové“ problémy. Líderka tímu sa teší na to, že opäť pomôže Slovensku na medzinárodnej scéne:Z nominovanej štrnástky hráčok vyberie vždy pred zápasom realizačný tím dvanástku. Po dlhšom období sa tím trénera Juraja Suju predstaví pred publikom, do piešťanskej Diplomat arény môže prísť až 900 fanúšikov v režime kompletne zaočkovaní.prezradil Suja.Po novembrových zápasoch čakajú Slovensko ďalšie kvalifikačné stretnutia až o rok, konkrétne 24. novembra 2022 v Luxembursku a 27. novembra 2022 v Taliansku. Slovenská reprezentácia zabojuje o celkovo trinástu účasť medzi kontinentálnou špičkou. Na ME 2021 obsadil výber trénera Juraja Suju 13. miesto s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry. Zo štvorčlenných skupín postúpia na európsky šampionát víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest. Tie sa pripoja k organizátorom záverečného turnaja - Izraelu a Slovinsku.