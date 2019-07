Slovenky prehrali na ME do 18 rokov s Gréckom

B-kategória ME do 18 rokov – C-skupina:



Grécko – Slovensko 73:38 (42:13)



Najviac bodov Grécko: Bountouriová 15, Chatzileontiová 13, Ezejová 12 - zostava a body SR: Bohušová 5, Plavnická 3, Beráneková, Dovčíková a Oborilová 0 (Žilinská 12, Ištoňová 8, Lysová a Zahornacká po 3, Virasztóová a Vargová po 2, Holíková 0). TH: 14/7 – 10/7, fauly: 14 - 19, trojky: 4 - 3, rozhodovali: Smiljaničová (Srb.), Cvetkov (Bul.), Wolzfeld (Lux.)



Skopje 5. júla (TASR) – Slovenská basketbalová reprezentácia dievčat do 18 rokov odštartovala účinkovanie v B-kategórii majstrovstiev Európy v macedónskom Skopje neúspešne, keď podľahla rovesníčkam z Grécka vysoko 38:73. Družstvo trénera Jána Hricka čaká ďalší zápas v sobotu 5. júla o 14:15 proti Rakúsku.Slovenky začali nebojácne, so súperkami držali krok, ale postupne sa začala prejavovať herná kvalita na strane Grécka. Tomu sa podarilo odskočiť 10-bodovou šnúrou a po prvej štvrtine viedlo 22:13. V druhej časti sa zverenkyne trénera Hricka strelecky trápili, čo súper využil k tomu, aby si pohodlne zvýšil vedenie. Na polčasovú prestávku odchádzali Slovenky za stavu 13:42.V druhom polčase zlepšil slovenský výber svoj výkon, to už však Grécko malo vytvorený komfortný náskok. Pred poslednou 10-minútovkou bol stav 59:30 v prospech súpera Slovenska. Štvrtá štvrtina už nič podstatné nepriniesla, prišlo len ku kozmetickej úprave skóre.