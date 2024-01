Basketbalistky CBK Košice zvíťazili na palubovke BK AS Trenčín 68:55

Slovenský pohár, ženy – 1. zápas kvalifikácie:



BK AS Trenčín – CBK Košice 55:68 (28:31)



Najviac bodov: Felixová 17, Mihaljevičová 16, Bučková a Mamráková po 7 – Tomajková 15, Kašperanová, Krištofová a Nigutová po 13

Trenčín 24. januára (TASR) – Basketbalistky CBK Košice zvíťazili v úvodnom zápase kvalifikácie o účasť na Final Six turnaji Slovenského pohára (16. – 18. februára v Ružomberku) na palubovke BK AS Trenčín 68:55. Odveta je na programe v sobotu 27. januára o 19.00 h. Víťaz tohto dvojzápasu si zahrá v ďalšej fáze so Sláviou Banská Bystrica.