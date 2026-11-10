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Košice Wolves zvíťazili nad Interom Basket 90:72
Spišskí Rytieri remizovali s BC Komárno 85:85.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Košice Wolves zvíťazili v prvom zápase osemfinále Slovenského pohára nad Interom Basket 90:72. Spišskí Rytieri remizovali s BC Komárno 85:85.
osemfinále SP - prvé zápasy:
Spišskí Rytieri - BC Komárno 85:85 (50:42)
najviac bodov: Bradley 19, Cato a Richardson po 18 - Newman 21, Dubinski 17, Verhoeven 12
Košice Wolves - Inter Basket 90:72 (48:36)
najviac bodov: Koller 16, Krivokapič a Gill po 14 - Randuška 24, Golian 17, Benson 12
Spišskí Rytieri - BC Komárno 85:85 (50:42)
najviac bodov: Bradley 19, Cato a Richardson po 18 - Newman 21, Dubinski 17, Verhoeven 12
Košice Wolves - Inter Basket 90:72 (48:36)
najviac bodov: Koller 16, Krivokapič a Gill po 14 - Randuška 24, Golian 17, Benson 12