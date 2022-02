Lučenec sa stal víťazom Interagros Slovenského pohára

Interagros Final Four Slovenský pohár - finále:



BKM Lučenec - Iskra Svit 98:66 (51:26)



zostavy a body:



Lučenec: Castlin 21, Buie 15, Zorvan 10, Johns 6, Bolek 5 (Pruitt 19, Ancrum 15, Láštic 7, Grenda 0)



Svit: Mokráň 15, Avramovič 14, Walton 13, Mustafica 2, Baldovský 0 (Kinard 10, Perič 8, Monček 4, Turza 0)



TH: 18/10 - 16/11,

fauly: 21 - 24,

trojky: 12 - 7,

rozhodovali: Tomašovič, Zubák, Kúkelčík,

štvrtiny: 26:12, 25:14, 20:21, 27:19, 150 divákov.

Na snímke zľava Stanislav Baldovský (Svit) a Kyle Kastlin (Lučenec) vo finále Slovenského pohára v basketbale mužov Iskra Svit - BKM Lučenec 6. februára 2021 v Leviciach. Foto: TASR Henrich Mišovič

Hlasy po zápase



Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:



1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Chemosvit Svit



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Chemosvit Svit



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 Chemosvit Svit



2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves



2006/07 E.S.O. Lučenec



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 AB Cosmetics Pezinok



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskuto čnil



2011/12 BK Bemaco SPU Nitra



2012/13 MBK Rieker Komárno



2013/14 BK Iskra Svit



2014/15 BK Inter Incheba Bratislava



2015/16 BK Inter Bratislava



2016/17 KB Košice



2017/18 KB Košice



2018/19 BK Levickí Patrioti



2019/20 BC Prievidza



2020/21 Spišskí Rytieri



2021/22 BKM Lučenec

Levice 6. februára (TASR) - Basketbalisti BKM Lučenec sa stali víťazom Interagros Slovenského pohára 2021/2022. Vo finálovom zápase v Leviciach zdolali Iskru Svit 98:66. K triumfu ich najvýraznejším spôsobom nasmerovala Kyle Castlin s 21 bodmi. Preje to vôbec prvý triumf na tomto podujatí, naposledy sa Lučenec radoval z pohára ešte v roku 2007, pod značkou E.S.O. Ocenenie najužitočnejšieho hráča získal Desure Buie z Lučenca.Castlin odštartoval bodovú nádielku finále Slovenského pohára. Začiatok príliš basketbalovej krásy nepriniesol, z oboch strán to bolo strelecké trápenie. Lučenec sa práve vďaka Castlinovi dostal do vedenia, v úvode sa postaral o 7 z 9 bodov svojho tímu.hrali s dobrou energiou a vysokou útočnou produktivitou americkej osi družstva, Svit sa na druhej strane herne trápil. Už v prvej časti si Lučenec vypracoval dvojciferné vedenie, skvelú štvrtinu zakončil Castlin buzzer-beaterom takmer z celého ihriska, upravoval ním na 26:12. Svit v druhej časti zlepšil herný prejav, ale súper odpovedal kolektívnym výkonom a vysokou úspešnosťou streľby. Lučencu sa podarilo dominovať, podobne ako v semifinálovom zápase, po 20 minútach čistého času viedol 51:26.Nič sa nezmenilo ani po prestávke, Svit síce zabral v ofenzíve, ale rovnako sa darilo aj Lučencu. Vysoké vedenie bolo príliš veľkým sústom pre, pred poslednou 10-minútovkou prehrávali 47:71. Lučenčania si už bez výraznejších problémov uhájili dianie na palubovke, súperovi nedali ani na malý moment pomýšľať na úspech vo finále. V závere si mohli vychutnať víťaznú radosť aj menej vyťažení hráči.