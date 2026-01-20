< sekcia Šport
Piešťanské Čajky deklasovali Starú Turú a postúpili do Final Four
Piešťanské Čajky - MBK Stará Turá U23 114:30 (57:15)
Autor TASR
Piešťany 20. januára (TASR) - Basketbalistky tímu Piešťanské Čajky si zahrajú vo Final Four Slovenského pohára. Rozhodol o tom ich jednoznačný štvrtkový triumf nad MBK Stará Turá 114:30. Finálový turnaj je na programe 13. a 14. februára, už istú miestenku majú Slávia ŠKP Banská Bystrica a MBK Ružomberok. Štvoricu skompletizuje víťaz duelu medzi BC Slovan Bratislava a Young Angeles Košice (v stredu 21. januára o 16.00 h).
kvalifikácia o postup do Final Four SP:
najviac bodov: Herminjardová 31, Schwarzová 18, Buknová 14 - Nemečková a Mihaljevičová po 9, Vandlíková 8
